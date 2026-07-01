Alapag masubhan dayon isip NLEX coach karong Hulyo 10

Mabunyagan dayon si Jimmy Alapag isip bag-ong coach sa NLEX Road Warriors inig sugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup conference sa Ynares Center sa Antipolo City karong Hulyo 10, 2026.
Sa labing una niyang tahas, suwayan paggiya ni Alapag ang Road Warriors batok sa guest team Macau Giant Pandas sa main game sa doubleheader.
Gipadayag ni Alapag nga gamiton niya ang iyang nakat-unan sa iyang pagkahimong sakop sa coaching staff sa Sacramento Kings sa National Basketball Association (NBA) sulod sa unom ka tuig.
“To have an opportunity to come back home and be able to pour all of that knowledge and all that wisdom that I’ve gained in the NBA, and to pour that back into Philippine basketball, it felt like now was the right time,” matod ni Alapag, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa premirong duwa, magsangka ang Terrafirma Dyip ug Titan Ultra Giant Risers.
Ning maong komperensiya, limitado lang sa 6’6” ang gitas-on sa imports sukwahi sa niaging Commissioner’s Cup nga wala’y limit. / ESL