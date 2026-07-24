Alapag, NLEX sukdon sa SMB

Mga duwa karon:
5:15 P.M NLEX Road Warriors batok San Miguel Beermen
7:30 P.M Barangay
Ginebra Gin Kings
batok Rain or Shine Elasto
Painters
Dakong hagit ang atubangon sa NLEX Road Warriors ug sa ilang sikat nga head coach nga si Jimmy Alapag sa pagbangga sa powerhouse San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup karong Dominggo, Hulyo 26, 2026, didto sa Smart Araneta Coliseum.
Wa pa’y pilde ang Road Warriors sulod sa tulo ka duwa, diin ilang gipangtumba ang Titan Ultra Giant Risers, Terrafirma Dyip ug Macau Giant Pandas.
Apan lahi nga kalibre ang dala sa Beermen kon itandi sa ilang unang tulo ka nakontra, diin ilang masuwayan ang presensiya sa ilawom ni June Mar Fajardo.
Magsangka ang Road Warriors ug Beermen alas 5:15 sa hapon ug maoy moabli sa doubleheader nga bidahan pud sa Barangay Ginebra Gin Kings ug Rain or Shine Elasto Painters sa main game alas 7:30 sa gabie.
“He’s (Fajardo) dominated this league for years. So I think it will be a great test for us. Not just for our big guys, but I think for our entire team,” batbat sa 48-anyos nga si Alapag.
Nasweto si Alapag sa kalibre ni Fajardo kay nag-abot man ang duha sa PBA ug nagkakauban pa gyud sila sa Gilas Pilipinas.
Gibatbat sa 48-anyos nga si Alapag nga si Fajardo gyud ang ilang dakong pagsuway.
“It’s going to be a great challenge for our guys especially at this stage of the conference,” dugang pa ni Alapag, kinsa nahimong parti sa Sacramento Kings coaching staff sa wa pa mobalik sa Pilipinas.
Ang San Miguel sa ilang naggunit pud og susama nga limpyo nga rekord human nila gipangtumba ang Pandas, Dyip ug Converge FiberXers.
Ang modaog sa maong duwa maoy mag-insura nalang nga team nga wa’y pilde sa nagpadayon nga Governor’s Cup. / RSC