Alapag, Reyes magtigi

Mga duwa karon:
5:15 pm- Macau batok Titan Ultra
7:30 pm- NLEX batok TNT
Sa pinug-anay og singot sa utok, kontrahon ni NLEX Road Warriors coach Jimmy Alapag ang dugay niyang coach dihang nagduwa pa siya sa TNT Tropang 5G nga si Chot Reyes sa main game karong Martes sa gabii, Agusto 4, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Si Alapag kinsa bag-o lang nibalik gikan sa iyang pagtrabaho isip sakop sa coaching staff sa Sacramento Kings sa National Basketball Association (NBA), wala pa sukad nakatilaw og pilde sukad sa iyang pagkahimong coach sa PBA.
Giagak ni Alapag ang Road Warriors sa kadaugan sa nag-una niining lima ka tahas ug ang si Reyes na lang ug ang Tropang 5G maoy wala niya napilde sa 1st round sa Group A.
Samtang si Reyes, bisan kuwangan kaayo og mga haligi ang iyang puwersa, nakamaneho gihapon sa paggiya sa Tropang 5G ngadto sa 3-2 nga record.
Ang panagparang nila ni Alapag ug Reyes mao ang usa sa labing giatangan ning maong engkuwentro.
Ang Road Warriors gikan sa dakong kadaugan batok sa usa sa mga contender sa Group A nga mao ang Converge FiberXers, 119-107, niadtong Sabado, Agusto 1.
Ning sangkaa, nagkumboya sila si import DeQuan Jones ug Schonny Winston sa hinapos nga bahin aron agakon Road Warriors sa kadaugan.
"We wanted to stay composed and aggressive in the fourth quarter and coach Jimmy wanted us to continue to play fast, so that's what we ended up doing," matod ni Winston nga napatik sa www.pba.ph.
"We'll stay humble, knowing it's still a long season to go and there's a lot of hard work to do," sigon niya.
Sa ilang bahin, ang Tropang 5G gikan sab sa makadasig nga overtime nga kadaugan batok sa San Miguel Beermen, 93-89.
Nahimo kini sa Tropang 5G bisan wala sila si Jayson Castro, RR Pogoy, Calvin Oftana ug Kelly Williams.
"I really don't know how we did it. What I know is how important mindset is. We could've had an attitude na 'overtime na naman' and be negative. But we turned it positive, saying 'who would've thought we could bring them to overtime?'" matod ni Reyes.
Sa laing bahin, langkaton og suway sa guest team Macau Giant Pandas sa ilang pagpakigsangka a Titan Ultra Giant Risers sa premirong duwa sa laing Group A nga engkuwentro.
Ang Giant Pandas adunay 2-4 nga rekord samtang ang Giant Risers adunay 3-3 nga baraha. / ESL