Alapag, Tenorio mag-engkuwentro

Magparang ang duha ka Gilas Pilipinas legends nga sila si Jimmy Alapag ug LA Tenorio isip head coaches sa Philippine Basketball Association (PBA) On Tour game karong Sabado sa gabii, Septiyembre 19, 2026, sa Batangas City.
Si Alapag mogiya sa NLEX Road Warriors samtang timunan ni Tenorio ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ning sangkaa nga tipik sa pagpangandam sa duha ka mga kampo alang sa pagbalik sa aksiyon sa PBA Governors' Cup.
Magsilbe sab kining sukdanan sa duha ka kampo batok sa usa’g usa gumikan kay wala pa sila nagkasangka sa Governors' Cup kay nahiluna man sila sa managlahing grupo.
Ang Road Warriors nga adunay 7-2 nga rekord, nakigbahin sa San Miguel Beermen sa liderato sa Group A samtang ang Hotshots anaa sa ikaduhang puwesto sa Group B dala ang 4-3 nga rekord.
Parehong nagpanikad sila si Alapag ug Tenorio sa labing una nilang panag-atbang isip head coaches.
“Siyempre looking forward. Me and LA have a long history together,” matod ni Alapag nga napatik sa www.pba.ph. / ESL