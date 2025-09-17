Alas Pilipinas mikulit og kasaysayan

Sa labing unang pagsalmot sa Alas Pilipinas sa FIVB Men’s Volleyball World Championship, nakakulit dayon kini og kasaysayan.
Ang Alas Men, nga ikaduha sa labing ubos og world ranking ug nahatagan lang og kahigayunan nga makaduwa ning maong torneyo isip host, nipakaging sa Egypt, world No. 21 Egypt, 29-27, 23-25, 25-21, 25-21, sa Pool A sa 2025 Men’s World Championship niadtong Martes, Septiyembre 16, 2025, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Ning daw silingan sa imposible nga kalampusan, tataw nga dako og natabang ang makabungog nga abiba sa mga sumosunod sa Alas Men.
Human ning makutas nga kadaugan, ang usa sa mga pambato sa Alas Men nga si Bryan Bagunas malaumon nga mao kini ang sinugdanan nga ilang mapaulbo ang ilang dakong potensyal, nga dili lang sila pang regional sporting events.
“Ito na siguro ‘yung simula na para maipakita namin na hindi lang kami hanggang SEA Games, hindi lang kami hanggang Asian Games, may ibubuga rin kami sa World Championship, kagaya nga nito,” matod ni Bagunas nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Gipasabot ni Bagunas nga mao kini ang bunga sa grabe nilang paningkamot ug suporta sa ilang mga sumosunod.
“Sa tingin ko, malayo, malayo sobra kasi tingin ko sobrang underdog ng Pilipinas pero sa tiyaga at sa suporta ng Filipinos, nandoon tayo. Parang kaya nating ibigay yung best natin, kaya natin makipag-compete sa mga high level [na team],” dugang ni Bagunas.
Si Bagunas maoy nangulo sa Alas Men pinaagi sa iyang game-high 25 puntos sa 23 ka mga ataki.
Gipasabot ni Balunas nga dili niya kini mahimo kon dili tungod sa suporta sa iyang mga kauban.
Matod ni Balunas nga sangko sa langit ang ilang kalipay ning ilang kadaugan sa prestihiyusong torneyo, nga gisalmutan og 32 ka mga nasod.
“Siyempre, ito nga history nga, sobrang masaya, proud ako na parte ako ng history na to,” asoy ni Bagunas.
Sa sunod nilang tahas, ang Alas Men makighinampakay sa Iran sa round of 16 karong Huwebes, Septiyembre 18. / ESL