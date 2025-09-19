Alas Pilipinas nanamilit sa 2025 FIVB Men’s Volleyball World Championship

Human sila nakaposte og kasaysayan pipila lang ka mga adlaw ang nakalabay, nanamilit ang host Alas Pilipinas human sila gipanghampak sa Iran, 21-25, 25-21, 17-25, 25-23, 22-20, sa round-of-32 nga engkuwentro sa 2025 FIVB Men’s Volleyball World Championship niadtong Huwebes sa gabii, Septiyembre 18, 2025, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Sa ikalima ug katapusang set, nag-ung-ong na unta sa kadaugan ang Alas Pilipinas human sila nakalabaw, 20-18.
Apan human niini, ning-rally ang Iran ug wala na nila gipamugna og puntos ang Alas Pilipinas nga maoy na-ka-pahugno sa abaga sa homecrowd.
Sa kadaugan, ang Iran nakasulod sa Round of 16.
Ang Alas Pilipinas nga igo lang nakasalmot sa kompetisyon isip benepisyo sa usa ka host, nakaposte og kasaysayan human nila gipakaging ang Egypt sa niagi nilang tahas.
Tataw nga nadasig ning maong kadaugan, ang Alas maoy nakakuha sa kadaugan sa 1st set.
Human niini, nagpulipuli na pagrehistro ang duha ka kampo hangtod na sa katapusang set.
Ang Alas Pilipinas gipangulohan na sab ni Bryan Bagunas pinaagi sa iyang 22 puntos samtang nidugang og 21 puntos si Leo Ordiales. / ESL