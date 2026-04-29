Albularyo nang-scam, sikop

Gisikop ang nagpaila nga albularyo sa usa ka entrapment operation alas 4:20 sa hapon niadtong Martes, Abril 28, 2026, sa Purok 2, Barangay Poblacion sa Lungsod sa Aloguinsan, human makabiktima og senior citizen.
Si Rodel Cuano Gonzaga, 41, minyo, lumad nga taga Kidapawan City ang gitanggong sa Aloguinsan Police Station samtang mag-atubang sa kasong Fraudulent Acts ingon man ang kalapasan sa Section 11 sa RA.9165, o ang paghupot og ilegal nga drugas.
Samtang ang biktima gitago sa pangala’ng Noy Fonso, 67, minyo, negosyante, nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Si Police Captain Crisanto Arreglo, hepe sa Aloguinsan Police Station, nga nahinabi sa Superbalita Cebu niingon nga usa sa mga anak ni Noy Fonso ang nipahibalo sa kapulisan sa nahitabong pagpangilad ngadto sa iyang amahan.
Nagkaila ang biktima ug si Gonzaga sa dihang nag-abot sa usa ka beach resort sa maong lungsod sa miaging semana.
Si Noy Fonso adunay tindahan sa soft drinks duol sa area, samtang ang suspek duha pa lang ka semana nga niabot sa Lungsod sa Pinamungajan kay nibisita sa iyang igsuo’ng babaye.
Sa maong reunion, nangaligo og beach ang kabanay sa suspek ug nagkaila sa biktima.
Tungod kay maayo manabi si Gonzaga, iyang gipasaligan ang biktima nga makaayo siya og mga sakit, isip usa ka mananambal o albularyo ilabi na nga ang misis ni Noy Fonso nga baldado ug di na makalakaw. Gitagna sab niya nga adunay Yamashita Treasure nga gilubong duol ra sa balay sa biktima.
Gumikan niini, nakahatag og downpayment si Noy Fonso nga mokantidad og P50,000 .
Nibalik ang suspek niadtong gabii Lunes, Abril 27 ug nagkawot sa yuta ug giabagan pa sa biktima kay lagi adunay gilubong nga bulawan sa luyo nga bahin sa iyang balay sigon sa tagna sa suspek.
Adunay gipunit nga tipaka ang suspek nga matod pa gikan sa goldbar nga nakuha gikan sa kinawtan.
Gimanduan ang biktima nga mokuha’g limpyo nga panapton, aron puston ang matod pa bulawa’ng tipaka.
Aron di masuhong, kay adunay mga esprito sa dapit nga buot mokuha sa bulawan.
“Ang biktima nagkuhag panapton ug nagdali sab pagkuha sa mga pinutol nga bairan kapin sa kilo nga gipintala’g gold sa suspek,” dugang ni Captain Arreglo.
Ang maong peke nga gold bar gilubong sa suspek diha sa yuta, ug pagbalik sa biktima gipala ug nadiskobre ang giingong Yamashita Treasure.
Lipay kaayo ang biktima kay ubay-ubay sa mga pinutol nga gold bar kabahin sa Yamashita treasure ang ilang napalgan nga diha ra sa kusina sa ilang panimalay.
Gibanabana pa sa suspek nga sa higayon nga mahalin ang maong bulawan moabot kini’g milyon ang kantidad.
Ang suspek nangayog kuwarta sa biktima nga P300,000 alang sa iyang professional fee, ingon man gasto sa iyang pagahimuo’ng orasyon ngadto sa mga espirito.
Ang biktima nipadayag nga wala siyay susama kadako sa kantidad nga gi-demand sa suspek.
Nisugyot ang biktima nga kuhaan lang sa halin sa bulawan sa higayon nga ila kining mabaligya.
Apan gisupak sa suspek kay masuhong ang suwerte ug dili angayan nga hilabtan ang kita sa maong bulawan. Ni-demand si Gonzaga og P60,000 aron ipalit niya'g mga dagom alang sa orasyon batok sa mga dautang espirito. Ang biktima nananghid sa iyang asawa ug gihatag ang P60,000 nga puhonan sa ilang tindahan.
Ang balanse nga P200,000 kuhaon unta sa Martes, Abril 28.
Nasayran ang gisudlan nga transaksiyon ni Noy Fonso sa dihang nanghuwam kini og kuwarta sa iyang anak nga gikahibulong sa pamilya, hinungdan nga gilusad ang entrapment operations.
Pagdawat ni Gonzaga sa budol money, giposasan ug gi-rekisa siya dayong nakuhaan og pakete sa shabu, samtang ang kuwarta sa biktima wala na mauli kay napadala na sa iyang pamilya sa Mindanao. / GPL