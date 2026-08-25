Alcano modumbol sa Efren “Bata” Reyes Birthday Cup

Pangulohan ni kanhi two-time world champion Ronnie Alcano ang mga magdinumbolay sa Efren “Bata” Reyes Birthday Cup billiards tournament nga ipahigayon karong Agusto 28-30, 2026, sa Pacman’s Cue Club sa Lower Ground Floor, Worldwide Corporate Center sa Mandaluyong City.
Mao kini ang nasayran basi sa usa ka taho nga napatik sa usa ka sports website nga www.philboxing.com.
Si Alcano kinsa naghari sa 2006 WPA World Nine-ball Championship ug 2007 WPA World Eight-ball Championship, makigparang sa mga sumosulbong ug notadong mga manumbolay ning maong torneyo.
Ang torneyo nga pahinungod sa adlawng natawhan ni Filipino pool legend Efren “The Magician” Reyes, magdalit og P85,000 nga kinatibuk-ang ganti diin P50,000 ang madawat sa kampyon samtang P15,000 sa 1st runner-up.
Nagpasiugda ning maong torneyo mao si international billiards ug snooker champion Marlon Manalo kaabag si boxing legend Manny Pacquiao kinsa naila sab nga mahiligon sa billiards. / ESL