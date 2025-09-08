Superbalita Cebu

Alcaraz kampyon sa US Open

Sa ikaduhang higayon, na­angkon ni Spanish Carlos Alcaraz ang kampiyunato sa US Open pinaagi sa pagbuntog ni Italian Jannik Sinner sa finals ning Lunes, Septiyembre 8, 2025 (PH time), sa Arthur Ashe Stadium sa New York.

Si Alcaraz, kinsa napilde ni Sinner sa Wimbledon final niad­tong Hulyo, nakabawos ni Sin­ner ning higayuna 6-2 3-6 6-1 6-4 nga nakapahimo ka­niya nga six-time Grand Slam winner.

Ning maong kalampusan, ang 22 anyos nga si Alcaraz nahibalik sab sa ibabaw sa rankings sa labing unang higayon gikan niadtong 2023.

"The number one (ranking) is a goal that I had set myself almost at the beginning of the year and to see that I have achieved it is something incredible," matod ni Alcaraz.

"Doing it the same day as getting another Grand Slam feels even better.” / Gikan sa wires

