Alcover: Binuwa’ng pag-apod-apod sa Sr. Citizen’s financial aid, hasol

Gisaway ni Cebu City Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr. ang sugyot ni Mayor Nestor Archival nga ibalhin ang paghatag og financial assistance sa mga senior citizen gikan sa kada tulo ka bulan ngadto sa kada bulan . Gitawag niya kini nga di praktikal ug makahasol sa siyudad ug sa mga benepisyaryo.
Sa interbyu niadtong Martes, naglibog si Alcover sa pamahayag ni Archival nga mangayo pa siya og pagtugot gikan sa Konseho alang sa kausaban sanglit ang ordinansa naglatid og monthly assistance.
Gipasabot ni Alcover nga ang pagbalhin ngadto sa quarterly nga pagpagawas sa hinabang tungod sa nagkadaghan nga senior citizens sa siyudad.
Sa pagsugod sa programa, 30,000 ngadto sa 50,000 pa lang ang benepisyaryo, apan karon milapad na ngadto sa kapin sa 92,000.
Gikuwestiyon usab niya ang practicality alang sa mga senior mismo kay kung P1,000 ra ang madawat kada bulan, gamay ra ang kapuslanan niini, dili gani halos makatabon sa gastos sa pamasahe sa pagkuha sa hinabang.
Matod niya, mas gusto gyud sa mga grupo sa senior citizens ang kada tulo ka bulan nga release.
Si Mayor Archival, sa iyang press conference niadtong Setyembre 22, niingon nga ang kasamtangang quarterly system mas mahal kaysa monthly nga pagpagawas. Gisugyot niya nga ihatag ang P1,000 nga hinabang sa katapusan sa matag bulan.
Gipunting niya nga ang pag-usab magkinahanglan gihapon og pagtugot sa Konseho.
Ubos sa City Ordinance 2453, ang mga kuwalipikadong senior citizen angayan makadawat og P1,000 kada bulan o P3,000 kada tulo ka bulan.
Gisubay karon sa siyudad ang master list sa mga benepisyaryo aron iapil ang mga senior nga narehistro sa 2024 human tangtangon ang mga ngalan sa mga nangamatay. / CAV