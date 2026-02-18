Alcover: ‘Mayor of the night’ usik-usik lang sa kuwarta

Gikuwestiyon ni Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. ang pag-aprobar sa abangan sa opisina sa “Mayor of the Night,” diin gihulagway niya ang P12.5 milyunes nga gasto isip dili kinahanglanon ug usik sa kuwarta sa publiko.
Sa usa ka pamahayag niadtong Pebrero 16, 2026, si Alcover niingon nga naka-sick leave siya sa dihang giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan ang resolusyon sa abangan niadtong Pebrero 10.
Si Alcover kasamtangang nagpaalim human sa malampusong operasyon sa prostate cancer.
Matod ni Alcover, mosupak gyud unta siya sa maong lakang kon anaa pa siya, kay nagtuo siya nga ang pundo angay untang igahin sa mas dinalian nga mga panginahanglanon.
“Kahibalo sila nga ako ang numero uno nga supak tungod kay usik-usik lang na sa kuwarta. Mao tingali gidalidali nila pagsulod sa agenda,” matod ni Alcover.
“Daghan angay unahon,” dugang niya, samtang iyang gihisgutan ang kakuwang sa tambal sa Cebu City Medical Center (CCMC), apil na ang batakang suplay sama sa alcohol, ug ang mga wala pa mahuman nga dalan ug taytayan sa mga bukiran nga barangay.
Gikuwestiyon sab niya ngano nga kinahanglan pang mag-abang og opisina samtang ang kasamtangang City Hall mahimo ra man untang ablihan og 24 oras kon gikinahanglan ang lugway sa serbisyo.
Sa lain niyang post, gikuwestiyon ni Alcover ang pahibalo ni Mayor Nestor Archival nga way Charter Day Bonus ang mga kawani sa City Hall, tungod kay kuwang sila og pundo.
Iyang gitumbok nga ang dakbayan nakagahin og pundo para sa “Mayor of the Night” apan wala para sa Charter Day Bonus.
“Sukad pagkakonsehal nako, wa ko kahinumdom nga way charter bonus kada tuig… karon pa paglingkod ni NDA (Nestor D. Archival). Ambot lang sige rason nga way kuwarta pero maka-afford ug rent og Mayor of the Night office— P12.5M,” asoy ni Alcover.
Dugang niya, kini nga programa nagpakita sa kakuwang sa maayong pagplano sa panalapi.
Niadtong Pebrero 10, giaprubahan sa konseho ang resolusyon nga nagtugot ni Mayor Nestor Archival sa pagsulod sa usa ka multi-year lease contract alang sa opisina sa Cebu Exchange Tower.
Kini magsilbi nga sentro sa 24/7 nga serbisyo sa gobiyerno ubos sa programang “Mayor of the Night.”
Ang abangan molungtad hangtod sa Hunyo 30, 2028.
Gidasig ang mga nasyonal nga ahensiya sama sa SSS, PhilHealth, Pag-IBIG, BIR, ug PNP sa pag-apil niini.
Ang kagamhanan sa dakbayan maoy moabaga sa kuryente, tubig, janitorial services, ug ginagmay nga pag-ayo sa opisina.
Atol sa diskusyon sa konseho, gidepensahan ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang inisyatiba.
Matod niya, usa kini ka maayong lakang aron suportahan ang mga night shift workers, ilabi na kadtong naa sa sektor sa BPO.
Nidugang si Osmeña nga ang maong 24/7 one-stop hub makatabang sa pagpakunhod sa paghuot sa mga tawo panahon sa adlaw, pagwagtang sa red tape, ug pagpasayon sa pagkuha og NBI clearance ug LTO transactions.
Giklaro sab sa bise mayor nga ang pundo gikuha gikan sa savings sa Office of the Vice Mayor ug sa Sangguniang Panlungsod, ug dili gikan sa budget sa ubang departamento. Bisan kon giila niya kini nga usa ka “dakong risgo,” nagtuo si Osmeña nga mahimong ehemplo ang Sugbo sa tibuok nasod sa round-the-clock nga serbisyo sa gobiyerno. /