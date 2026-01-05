Alcover modangop sa CHR bahin sa pagdakop sa vendor

Gilaraw ni Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. nga mopadangat og reklamo sa Commission on Human Rights (CHR) mahitungod sa usa ka mamaligyaay og bottled water nga gidakop sa Plaza Sugbo.
Matod niya, ang maong insidente naglapas sa katungod sa maong vendor.
Sigon sa konsehal, ang nadakpan nga vendor niingon nga nakasinati siya og pagpamugos o pagpangabuso nga walay saktong pasidaan o katin-awan nga gidili diay ang pagpaninda sa maong dapit.
Siya nidugang nga ang paagi sa pagdakop diin nakit-an sa usa ka video nga nikatap sa online, nagpukaw og kabalaka bahin sa due process ug pagrespeto sa tawhanong katungod, ilabi na ngadto sa mga ginagmay nga vendor nga naningkamot lang nga mabuhi.
Gusto ni Alcover nga tukion ang maong isyu sa iyang privilege speech atol sa regular session sa Cebu City Council karong adlawa, Enero 6.
Naglaraw siya nga imbitahon ang mga apektadong vendor lakip na ang mga representante gikan sa Commission on Human Rights (CHR) aron makuha ang ilang opinyon ug rekomendasyon kon unsaon pagdumala ang susamang mga kaso sa umaabot.
Isip tubag, si Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. niingon nga iyang gidawat ang lakang ni Alcover sa pag-apil sa CHR ug gihulagway kini nga kahigayunan aron maklaro ang insidente ug maseguro ang pagpanubag.
“Happy kaayo ko nga iya nang gihimo. Thank you kaayo sa imong gihimo,” matod ni Archival.
Gibutyag sab sa mayor nga ang kagamhanan sa dakbayan nagpagula na og memorandum nga nagmando sa pangulo sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement (Probe) unit nga moatubang sa mga opisyal sa dakbayan ug mosumite og sinulat nga report sulod sa 24 oras mahitungod sa insidente.
Matod ni Archival, gisugdan na ang pormal nga imbestigasyon ug gipasiugdahan nga dunay saktong aksiyon nga pagahimuon batok sa bisan kinsang personnel nga mapamatud-ang nakahimo og sayop.
“This is part of our effort to ensure that our ordinances are enforced properly and humanely,” sumala sa mayor.
Usa sa mga vendor nga nalambigit, si Ruel Omaba, 37 anyos, nisaysay sa iyang kasinatian sa mga sakop sa Probe atol sa kontrobersiyal nga pagdakop kaniya sa Plaza Sugbo.
Matod ni Omaba, wala siya aktibong namaligya og bottled water atubangan sa Cebu City Hall niadtong tungora.
Dugang niya nga niagi ra siya sa maong dapit ug wala magdahom nga parahon o babagan.
Kalit lang gikuha ang iyang mga bottled water ug giguyod siya paingon sa gawas sa City Hall nga wala pasabta sa sayop, hinungdan nga siya naglibog ug nakuyawan.
Ang maong insidente nakakuha og pagtagad sa publiko human ang video sa pagkumpiska sa bottled water nikatap sa social media nga niresulta sa nagkadaiyang reaksiyon gikan sa mga netizen.
Gipasabot ni Archival kaniadto nga gidili ang pagpaninda sa Plaza Sugbo ubos sa City Ordinance No. 2686, apan iyang gisubli nga ang pagpatuman sa balaod kinahanglan kanunay nga binase sa kaluoy, klarong komunikasyon, ug pagrespeto sa dignidad sa tawo. / CAV