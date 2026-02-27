Alcover mopa- audit sa P153M calamity fund sa Bagyong Tino

Naningil og transparency ug accountability pinaagi sa pagduso og usa ka komprehensibo ug itemized nga report sa P153 milyunes nga calamity funds ang tigsaway ni Mayor Nestor Archival.
Kini nga pundo gigamit sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo isip tubag sa mga kadaot dala sa Bagyong Tino.
Si Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr. pormal nga nagmando og hingpit nga accounting gikan sa Opisina sa Mayor.
Tumong niini nga masuta kon giunsa paggahin ug pagpagawas ang maong pundo human gipaubos ang dakbayan ubos sa State of Calamity.
Ang Bagyong Tino niigo sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4, nga nagdala og kusog nga ulan, flash floods, pagdahili sa yuta, lapad nga pagkaputol sa kuryente, pagbakwit sa libuan ka mga residente, ug mga kompirmadong nangamatay.
Ang deklarasyon sa state of calamity giaprubahan sa konsehal base sa rekomendasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council.
Tungod niini, gitugotan ang dakbayan nga mogamit sa P153 milyunes gikan sa ilang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF) nga naglakip sa P120 milyunes ubos sa Quick Response Fund (QRF) ug P33 milyunes alang sa Relief and Recovery Assistance Fund.
Gihatagan og gibug-aton ni Alcover ang oversight powers sa konseho ubos sa Section 16 ug 458 sa Local Government Code of 1991.
Matod niya, gikinahanglan ang transparency ug accountability sa paggamit sa kuwarta sa katawhan, ilabi na panahon sa kalamidad.
Gipangayo niya ang breakdown sa mga proyekto, status sa implementasyon ug dokumentasyon sa procurement.
Kini naglakip sa mga vouchers, kontrata, purchase orders, ug liquidation reports.
Gawas sa pundo sa gobiyerno, giduso sab ni Alcover ang hingpit nga accounting sa mga donasyon gikan sa gawas cash ug in-kind donations.
Si City Treasurer Emma Villarete nibutyag nga wala pa siya makadawat og kopya sa maong sugyot apan nisaad nga andam ang ilang opisina sa pagpakita sa mga report kalabot sa mga pundo nga nadawat alang sa operasyon sa Bagyong Tino.
Matod ni Alcover, ang saktong dokumentasyon mahinungdanon aron mapabilin ang pagsalig sa publiko, ilabi na kon ang resources sa dakbayan gipalihok alang sa humanitarian nga katuyoan. / CAV