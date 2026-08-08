Alcover naalarma sa kagubot nga naglambigit sa mga tinun-an

Gihangyo ni Cebu City Councilor Pastor 'Jun' Alcover ang pagpahigayon og executive session sa City Council aron imbestigahan ang kagubot sa mga tinun-an ug ang mga sunod-sunod nga hulga sa seguridad sa mga eskwelahan
Gitumbok ni Alcover ang nag-viral nga video sa duha ka Grade 7 sa Talamban NHS nga nagsumbagay duol sa San Isidro Parish Church niadtong Hulyo 29.
Nabalaka usab si Alcover bahin sa post sa Facebook nga gikan sa "Smith Bong" nga naghulga nga mamusil sa mga tunghaan sa Binaliw, Mabini, Agsungot, ug Guba.
Gihisgutan usab ang pagkasuspenso sa klase sa UC-Banilad niadtong Agusto 4 tungod sa nadawat nga bomb threat.
Tungod niini, giawhag ni Alcover ang komite sa Peace and Order, Education, ug Youth nga sublion ang mga balaod sa child protection, anti-bullying, ug seguridad sa mga tunghaan. / CAV