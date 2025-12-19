Alcover nag-atubang og 12 ka kaso’ng cyberlibel

Nag-atubang og 12 ka reklamong cyberlibel sa Marawi City si Cebu City Councilor Jun Alcover nga iyang gihulagway nga “klarong pagpang-harass” ug “makatugaw kaayo.”
Ang pagpasaka sa mga reklamo natunong panahon sa Pasko, nakadugang sa iyang kabalaka tungod kay nagtuo siya nga gigamit kini nga legal nga aksiyon aron mohuyang ang iyang papel isip “fiscalizer” sa Cebu City Hall.
Ang mga reklamo gipasaka sa negosyante nga si Ibrahim Ala Dianalan Jr., nailhan sab nga si Mark Dianalan kinsa nagpadagan sa Colon Night Market sa Sugbo pinaagi sa Participative Association of Sugbo Vendors Incorporated (Pasvi).
Sumala sa reklamo, si Alcover giingong nag-post og makadaghang higayon sa iyang mga Facebook account nga “Jun Alcover” ug “Jun Amigo” diin ang mga pamahayag giingon ni Dianalan nga dauton, malisyuso, ug gitumong aron gub-on ang iyang dungog.
Ang mga Facebook post nga gikuwestiyon, nag-atake sa operasyon sa Colon Night Market diin giingon ni Alcover nga nagpadayon kini bisan walay saktong pagtugot gikan sa GASA Board ug sa Cebu City Council.
Giangkon sab ni Dianalan nga gitawag siya ni Alcover nga kabahin sa usa ka “syndicate” ug usa ka “buaya”—usa ka termino nga sagad gigamit sa paghulagway sa usa ka kurakot nga tawo.
Dugang pa sa reklamo, giingong gidasig ni Alcover ang mga vendor nga dili mobayad sa ilang mga puwesto kay ilegal ang operasyon sa night market.
Hugot nga gihimakak ni Alcover ang maong mga pasangil.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga ang Colon Night Market nakakuha sa tanang gikinahanglang permit, lakip na ang special permit gikan sa Business Permit and Licensing Office, ug ang opisyal nga pagtugot gikan sa Cebu City Council pinaagi sa Resolution No. 17-0588-2025.
Dugang pa sa konsehal, ang GASA Board walay regulatory oversight sa night market, butang nga gipamatud-an sa Cebu City Legal Office sa ilang Opinion No. 2025-241-MCK.
“Ang mga post dili lang bakak kondili malisyuso usab. Imposible nga wala ko makahibawo sa pag-apruba sa City Council, tungod kay didto ko ug aktibong niapil sa session nga naghatag og awtorisasyon sa operasyon sa night market,” matod ni Alcover.
Ang reklamo batok kang Alcover nagpunting sa kinatibuk-ang walo ka mga Facebook post nga gihimo sukad sa Septiyembre ug Oktubre 2025, diin giingon ni Dianalan nga nakadaot sa iyang reputasyon ug integridad sa negosyo.
Gitinguha sa maong reklamo ang pagpasaka og kaso batok ni Alcover ubos sa Cybercrime Prevention Act.
Sa iyang bahin, gihulagway ni Alcover ang mga reklamo isip kabahin sa mas lapad nga plano sa pagpang-harass aron hadlukon ang mga opisyal sa gobiyerno sa paghimo sa ilang mga responsibilidad sa pagdumala.
Gipasalig niya sa iyang mga konstituwente nga magpadayon sa pagsusi sa mga operasyon sa siyudad ug pagpanalipod sa transparansiya sa panggamhanan.