Alcover ‘nagduda’ sa 100 days report ni Archival

Wala matagbaw ug nagduhaduha si Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover sa unod ug ka kasaliganan sa unang 100 days nga report ni Mayor Nestor Archival Sr.
Matod ni Alcover, mas gipunting sa report ang mga saad kaysa sa tinuod nga mga kalampusan.
Gipresentar ni Archival ang iyang report niadtong Oktubre 16, 2025, ug gipahibalo ang mga paningkamot sa iyang administrasyon, reporma sa budget, ug ang pagmugna og daghang special bodies aron mapalambo ang koordinasyon sa polisiya.
Apan alang kang Alcover, pakyas ang report sa pagpakita og bisan unsang mahinungdanong resulta.
“Ang akong pagsabot sa unang 100 ka adlaw mao ang imong nahimo sulod anang panahona, dili lang mga plano. Asa ang mga resulta?” prangkang pangutana ni Alcover.
Lakip sa gisaway ni Alcover mao ang giingon ni Archival nga pagmugna og 40 ka special bodies nga makatabang sa pagpalambo sa pagdumala.
“Ang pagmugna og special bodies gituyo aron motabang sa mayor. Pananglitan, ang Garbo Asenso Sumbanan Alyansa sa Gugma (Gasa) usa ka special body alang sa mga ambulant vendors, ilabi na niadtong anaa sa night market, apan napakyas siya sa pagpatawag bisan lang niini!” matod ni Alcover nga nagpakita nga walay seryoso nga aksiyon.
Gisaway sab ni Alcover ang administrasyon tungod sa budget-saving measures niini, apan ang resulta apektado ang serbisyo.
Iyang gikutlo ang pagkunhod sa fuel allocation alang sa mga ambulansiya gikan sa 500 litros ubos sa miaging administrasyon, ngadto na lang sa 150 ltiros.
Matod niya, dako kining epekto sa serbisyo sa kabukiran nga mga barangay.
Gisaway sab sa konsehal ang rice subsidy program sa siyudad ug gipasanginlan ang kampo ni Archival sa paglangan-langan ug walay klaro nga plano sa pagpatuman bisan pa sa iyang pag-sponsor og resolusyon nga nagtugot sa pagpalit og bugas gikan sa Food Terminal Inc.
Gipadayag sab ni Alcover ang iyang kasagmuyo sa pagkanselar sa skateboarding event sa SRP nga nagpakita sa kakulang sa kaugalingong baruganan sa mayor.
Ang grabeng pagsaway ni Alcover nidugang sa tensyon sa nagpadayong panagbangi tali niya ug ni Mayor Archival nga nagsugod sukad nilingkod ang mayor niadtong Hulyo. / CAV