Alcover subling midemanda pagpa resign ni Baclayon

Usa ka lokal nga magbabalaod subli nga nidemanda sa labaw sa Cebu City Agriculture Department (CAD) sa pagluwat sa katungdanan nunot sa giingong wala pagpakabana sa padayong epekto sa El Niño sa mga bukirang barangay.

Sa pakighinabi sa telepono sa Lunes, Abril 22, 2024, si Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr., niingon nga wala siyay gahom nga ehekutibo sa pagpagaan sa kahimtang sa mga mag-uuma tungod sa grabeng kainit dala sa El Niño.

“Wala koy executive power, mao bitaw I strongly demand, demand nani akoa, dili nani friendly advice, nga mawala nana si Joey Baclayon,” matod ni Alcover.

Si Alcover niingon nga si CAD head Joelito Baclayon wala pa gyud makabisita sa mga bukirang barangay nga miresulta sa walay igong pagpangandam batok sa hulaw.

Si Alcover niingon nga daghang mga mag-uuma ang mangutana bahin sa tabang sa Siyudad alang kanila, apan dili siya makatubag, nipasabot nga kinahanglang si Baclayon ang motubag kanila.

Si Alcover niingon nga ang labing gamay niyang mahimo, isip konsehal, mao ang paghangyo kang Cebu City Mayor Michael Rama nga hatagan og pagkaon ang mga mag-uuma sa ilang mga lamesa, ilabi na ang rice allocation.

Gihatagan usab niya og gibug-aton nga ang alokasyon sa bugas dili kinahanglan nga pilion; hinuon, ang matag mag-uuma nga apektado sa gideklarar nga state of calamity kinahanglang makadawat niini.

“Nganong pilion man ang hatagan? Mahimo jud ta og tag P25 kilos nga bugas para at least mo survive sila until May,” matod ni Alcover.

Sa dihang gipangutana kon makasulbad ba sa problema ang iyang gipangayo, si Alcover niingon nga ang tawo sa posisyon ni Baclayon kinahanglang adunay kasingkasing alang sa mga mag-uuma.

“Ang ako diha nga butangan og tawo nga dunay kasingkasing kay akong kuyogan, kanang kuyog og hustong pag-atiman,” matod ni Alcover.

Matod niya nga dugay na niyang giimbitar si Baclayon nga mouban niya sa mga bukirang barangay aron bisitahon ang mga mag-uuma, apan wala gyud manumbaling ang naulahi sa iyang imbitasyon.

Dugang pa niya nga wala gyud nitambong si Baclayon sa mga miting nga iyang gipatawag.

Dihang gipangutana kon nakig-alayon na ba si Baclayon kaniya nunot sa iyang tawag, si Alcover niingon nga samtang duna pay tuyo, alang kaniya, ulahi na ang tanan.

“Wala na awahi na kaayo, he has to resign kay wa na jud siya,” matod niya.

Matod ni Alcover, wala siya nagkuwang sa pagpahinumdom kang Baclayon ingon man sa habig sa Konseho nga nihatag sila og P85 milyunes nga budget alang sa mga mag-uuma, apan P21 milyunes lang ang gigasto ni Baclayon.

Matod niya nga ang konseho nigahin usab og pundo alang sa mga kagamitan sa agrikultura niadtong 2023, apan gibalik lang sa panudlanan.

Nangayo og komento sa Miyerkules, Abril 24, 2024, si Baclayon miingon nga dili siya mohatag og bisan unsang komento. / AML