Alegado nabalaka sa kalangay sa skywalk

Gisaway ni Mayor Teresa “Nene” Alegado ang kalangay sa paghuman sa skywalk sa Consolacion Central Elementary School nga gihulagway niyang nagbutang sa kinabuhi sa mga estudyante ug mga ginikanan sa peligro sa pag-abli sa klase.
Ang maong skywalk nga nahimutang sa National Highway atubangan mismo sa tunghaan, orihinal nga gikatakda nga sugdan ang konstruksyon niadtong Septiyembre 2024 ug mahuman unta niadtong Abril 2025.
Apan nagpabiling drowing ug wala pa mahuman ang proyekto, giingong nakapahasol sa mga residente ug mga opisyal sa lungsod.
Matod ni Mayor Alegado, balik-balik nga nipadayag og kahadlok ang mga ginikanan alang sa kaluwasan sa ilang mga anak nga napugos sa pagtabok sa usa sa labing dako ug busy nga dalan sa lungsod nga walay luwas nga pedestrian facility samtang gihimo pa ang rehabilitasyon sa overpass.
Aron masulbad ang maong suliran, ang kagamhanang lokal pormal nga nipaabot sa ilang reklamo ngadto sa Department of Public Works and Highways (DPWH), diin sila nihangyo og dinalian nga aksyon ug ang pagbutang og temporaryong pedestrian crossing alang sa seguridad sa mga estudyante.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Abril 30, 2026 nga gipirmahan ni Mayor Alegado, gihangyo sa kagamhanang lokal ang DPWH nga motabang sa pag-establisar og temporaryong pedestrian lane duol sa tunghaan samtang nagpadayon pa ang mga pag-ayo.
Gilatid sa suwat ang dinalian nga panginahanglan nga mapanalipdan ang mga estudyante, ginikanan, ug mga lumalabay nga motabok sa nasudnong dalan matag adlaw.
“The safety of our students, parents, and pedestrians is our primary concern,” pamahayag sa mayor, nga naghatag og gibug-aton sa dinalian nga mga pamaagi aron malikayan ang aksidente samtang wala pa mahuman ang proyekto.
Giasoy sa mayor nga ang lokal nga kagamhanan nipahigayon na og mga tigom ug nagpadala og mga pahinumdom nga suwat ngadto sa DPWH bahin sa maong proyekto.
Ang lungsod wala pa makadawat og tubag gikan sa DPWH kalabot sa ilang hangyo alang sa temporaryong tabukanan.
Ang kakuwang sa luwas nga tabukanan wala lang nagdala og kakulba sa seguridad kondili nakadugang usab sa kahuot sa trapiko.
Kini ilabi na sa mga oras sa pagsulod ug paggawas sa klase diin magpunsisok ang dako nga bul-og sa mga estudyante ug ginikanan duol sa highway.
Nahadlok ang mga lokal nga opisyal nga ang padayon nga kakuwang sa luwas nga pedestrian facility mahimong moresulta sa mga aksidente sa dalan nga maglambigit sa mga bata ug uban pang pedestrian.
Samtang ang mga ginikanan nipadayag nga nabutang sa peligro ang ilang mga anak matag adlaw sa ilang pagbiyahe paingon ug pauli gikan sa eskwelahan.
Nisaad si Mayor Alegado nga ang kagamhanang lokal padayong makig-alayon sa DPWH ug uban pang hingtungdang ahensya aron mapadali ang paghuman sa proyekto ug masiguro nga mabutangan og temporaryong safety measures samtang nagpadayon pa ang konstruksyon. /