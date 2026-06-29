Alegria mideklarar og state of calamity tungod sa krisis sa tubig

Nagdeklarar og state of calamity ang Lungsod sa Alegria, habagatang bahin sa Sugbo, tungod sa grabe nga krisis sa suplay sa tubig nga nakaapekto sa hapit katunga sa populasyon.
Sa pakighinabi sa media niadtong Lunes, Hunyo 29, 2026, niingon si Mayor Gilberto Magallon nga mga 44 porsiyento sa populasyon ang apektado, ilabina sa mga barangay sa Madridejos, Valencia, ug Compostela.
“Nag-declare mi og kining state of calamity so that madali ang amoang pag-process sa among mga kinahanglan, especially sa budgeting, finance,” matod ni Magallon.
Matod niya, nakapasar na og resolusyon ang LGU aron opisyal nga ideklarar ang state of calamity.
“If there is no water, in 3 days you will die… in 3 days without water, ang mga tawo mag-wild na gyud. So, mao na nga mura’g makatandog kaayo, daghan kaayong nag-complain karon, so, we have to make a move,” dugang niya.
Ang deklarasyon magtugot sa mas paspas nga pagpagawas sa emergency funds aron matubag ang kakuwang sa tubig.
Nangayo sab og tabang si Magallon kang Governor Pamela Baricuatro aron matabangan ang lungsod sa pagpahiuli sa lig-on nga suplay sa tubig.
“I hope Guv. Pam and the Provincial Government can also help us with our problem with water. So, this is also one of our urgent requests from the Governor,” matod niya.
Sumala sa mayor, nagsugod ang problema sa P95 milyunes nga water system project sa Philippine Rural Development Project (PRDP) nga adunay mga kakulian sa implementasyon.
Naigo pa ang lungsod sa Bagyong Odette niadtong 2021 nga nakaguba sa mga tubo sa tubig ug uban pang imprastraktura.
Niingon sab siya nga ang mga road concreting project nakaputol sa pipila ka underground water pipes tungod kay una nga nahuman ang water project kaysa sa mga karsada.
Aron duna dayo’y solusyon, nakigsabot ang Alegria sa Lungsod sa Badian aron makakuha og tubig alang sa Barangay Balhaan. / CDF