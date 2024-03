Alert status gipatuman sa Bohol

Sugod na sa pagpangabot ang mga lokal ug langyaw’ng turista sa lalawigan sa Bohol, subay sa nagkaduol na nga Semana Santa.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuez, information officer sa Bohol Police Provincial Office, nga ila na usab nga gisaka ang ilang alert status gikan sa normal nga nagpasabot nga tanang mga polis gitahasan nga molusad og police visibility patrol.

Usa ang lalawigan sa Bohol sa mga duawunon sa mga turista tungod sa nagkadaghang tourist destinations.

Dugang ni Nuez nga ila na nga gipalig-on ang security sa border control, kini mao ang mga nag unang pantalan sa tibuok probinsya sa Bohol sama sa Tubigon, Getafe, Tagbilaran City, Talibon, Ubay ug Jagna.

Lakip sa ilang gihatagan sa hugot nga siguridad ang Panglao International Airport diin magbutang sila og police assistance desk sa mga terminal niini lakip na sa mga pantalan.

Nipagawas og kamandoan ang hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Anthony Aberin sa Bohol PPO nga palig-inon ang border control sa matag lungsod ilabi na nga daghan ang mga debotong Katoliko nga mohimo og Visita Iglesia sa karaang mga simbahan sa tibuok probinsya.

Subay niini, gibutyag ni Nuez nga ang matag police station duna nay gihimong pagpalig-on sa ilang siguridad sama sa dungan nga checkpoints, lakip na ang police visibility sa mga mall ug lugar nga tapukanan sa mga bisita.

“On going pud ang atong pag provide og Oplan Site Operation ug checkpoint operation. Sa akong nahinumduman ika siyam sa usa ka adlaw naa nila himuon sa kalungsuran plus sa strengthen pud sa deployment sa mga places of convergence sa atong mga public markets, mga malls, mga terminals ug sa mga tourist spot so nag increase pud og deployment ang atoang tourist police sa mga tourist spots diri sa Bohol,”matod ni Nuez. / AYB