Alex Eala atngan sa Asian Games

Usa ang Pinay nga si Alex Eala ang giatangan sa fans sa pagbuylo na unya sa 20th Asian Games didto sa Japan.
Apan ang pagsalmot ni Eala naglakbit og sakripisyo alang sa tennis star kay nagdungan man ang 2026 Asian Games ug ang prestihiyuso nga China Open nga labot sa WTA tournament.
Ang dili pag-apil sa WTA-sanctioned games sama sa China Open adunay implekasyon kang Eala apil na ang zero ranking points nga makaapekto sa ranking ug posible nga monetary fine.
Pero bisan pa niini, gipili ni Eala ang morepresentar sa nasod sa Asian Games ug di moduwa sa China Open.
Nagpasalamat ang Philippine Olympic Committee (POC) sa desisyon ni world No. 18 Eala.
“We can always say that Alex Eala is giving back to her country, to the support Filipinos in the country and where ever she competes, they have amazingly established that global 'Eala Mania,'" batbat ni POC president Abraham "Bambol" Tolentino.
“The WTA has its rules and breaking the rules has penalties. But Alex will be in Nagoya, for flag and country,” dugang niini.
Sa paggawas sa balita, nalakip na dayon si Eala sa lista sa mga managlahi nga news site nga angay atngan sa Asiad. / RSC