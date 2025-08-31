Alex Eala moduwa sa Mexico Open

Human sa iyang kompetisyon sa US Open sa New York, sunond nga duwa sa Filipino tennis star nga si Alex Eala ang Guadalajara Open sa Mexico.
Si Eala mao ang unang Pinoy nga nakadaog og major main draw singles match sa Open era. Sa iyang sunod nga kompetisyon, makig-atbang siya sa Dutch Arianne Hartono sa opener nga duwaon karong Lunes.
Si Eala bag-o lang nisaka sa 66th spot sa WTA rankings human sa historic nga US Open win, unang nakasugat kang no. 187 Hartono sa semifinal sa Roehampton 2 sa Great Britain niadtong Agosto 2023.
Gipilde na ni Eala si Hartono katulo ka higayon. / RSC