Alex Eala sulod sa 2nd RD. sa Wimbledon

Masipang buto ang nisugat ni Filipina tennis star Alex Eala sa labing una niyang kampanya sa Wimbledon human sa yano niyang pagdispatsar ni Mexican Renata Zarazua, 6-1, 6-2, niadtong Martes sa gabii, Hunyo 30, 2026 (PH time), sa London.
Si Eala kinsa kasamtangang world ranked No. 32 ug seeded No. 29 ning labing prestihiyusong tennis event, nihuman sa duwa sulod lang sa usa ka oras ug 18 ka minutos.
Gikan sa 1-1 nga tabla sa 1st set, si Eala nidominar ug niposte siya’g upat ka sunodsunod nga kadaugan alang sa 5-1 nga rekord.
Sa ikapitong duwa, nakaposte og 40-0 nga labaw si Eala ug daw paingon na niyang mas sayo humanon ang set apan wala kini nahitabo.
Surpresang nakagukod si Zarazua ug nakapugos siya og pito ka deuces apan tungod sa iya ra sab nga sayop, nakuha gyud ni Eala ang kadaugan aron tiklupon ang set.
Sa 2nd set, una na sab nga niratsada si Eala ug nirehistro siya’g 2-0 nga labaw nga wala niya buhii hangtod na sa hingpit niyang kadaugan.
Sa 2nd round, makigkontra og balik si Eala ni Australian Maya Joint kinsa nilupig kaniya, 6-4, 1-6, 7-6 (12-10), sa premiro nilang engkuwentro sa 2025 Eastbourne finals.
Si Maya nakaabante sa 2nd round pinaagi sa impresibong kadaugan batok kang legendary American player Serena Williams, 6-3, 6-7, 6-3. / ESL