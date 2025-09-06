Alex Eala sulod sa Guadalajara Finals

Ang Filipino tennis star Alex Eala nilupig sa Amerikanang si Kayla Day, 6-2, 6-3, sa semifinals sa Guadalajara 125 Open sa Mexico, Septiyembre 6, 2025 (PH time), aron moabante sa championship round.
Kini mao na ang ikaduhang higayon nga nakaabot si Eala sa usa ka WTA final, human sa iyang impresibo nga duwa sa Eastbourne Open niadtong Hunyo. Bisan pa nga nabiyaan siya og 0-2, nakabawi dayon si Eala ug nakakuha og unom ka sunodsunod nga duwa aron makalabaw.
Bisan pa nakaputol si Day sa momentum, nakabalik gihapon si Eala ug gitapos ang duwa sulod sa usa ka oras ug walo ka minutos kontra sa world no. 418.
Sa championship kontrahon ni Eala si Hungarian Panna Udvardy (world no. 134), diin target ni Eala ang iyang unang WTA title.
Sa iyang dalan paingon sa semifinals, gipangpildi ni Eala sila si Arianne Hartono, Varvara Lepchenko, ug Nicole Fossa Huergo. / RSC