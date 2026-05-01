Alex Gonzaga mikatawa sa iyang buntis nga litrato

Gihulagway ni Alex Gonzaga nga AI ang nikatap nga litrato sa social media diin siya makita nga may baby bump nga kuha pa niadtong 2024.
Kauban niya sa larawan ang iyang bana nga si Lipa Vice Mayor Mikee Morada.
Apan kon tinuod ba ang mga chika nga mabdos siya karon, nagpabilin nga tak-om ang baba sa 38-anyos nga aktres.
Ang isyu nagsugod dihang nag-post si Alex og litrato sa Instagram niadtong Easter Sunday nga may caption, “Thank you Jesus for this little life.”
May mga nagtuo nga wala lang una motug-an si Alex sa kahadlok nga masuhong na sab sanglit katulo na ni nakuhaan sa iyang gisabak. Si Alex ug Mikee gikasal niadtong November 2020.