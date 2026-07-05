Alex mibihag sa ‘Higante’

Gipakuratan sa Pinay tennis star Alex Eala ang kalibutan ug gipamatud-an nga walay imposible human niya gipalagpot ang Wimbledon women's champion ug world No. 3 nga si Iga Swiatek, 7(11)-6(9), 6-2, sa ilang Round of 32 nga dula niadtong Sabado, Hulyo 4, 2026, didto sa London.
Nagpadayon sa pagsulat og kasaysayan sa Philippine tennis ang 21-anyos nga si Eala, ug iyang gihatagan og dakong dungog ang nasod sa natad sa tennis nga kasagarang gidominar og taga-Europa ug America.
Tungod sa iyang daog, nakuha ni Eala ang luna sa Round of 16 ug nisaka sab ang iyang world ranking ngadto sa ika-28.
Gipaambit ni Eala nganong dako ni nga kadaogan sa iyaha ug grabe iyang kalipay.
“Maybe for someone like Iga, Serena or Venus, who has won so many Slams, this achievement may seem small. But for someone who grew up in the Philippines, who trained with her brother and grandfather every day after school, with ruffled socks and light-up shoes, and with chubby cheeks. So, to her, this is everything," sigon ni Eala.
Sa nilabay nga mga tuig, hinayhinay nga nisaka si Eala sa ranking sa tennis, sugod sa No. 1180 niadtong 2020 sa dihang 14 anyos pa lang siya. Miambak siya sa No. 529 pagkasunod tuig; sa misunod nga tuig didto na siya sa No. 219, ug niuswag pa gani ngadto sa No. 158 niadtong 2023.
Nibarog siya sa No. 143 niadtong 2024 ug No. 50 niadtong 2025, sa wala pa niya makuha ang No. 28 kaniadtong bag-o lang.
Sunod nga sangkaon ni Eala ang world No. 17 nga si Jasmine Paolini karong Lunes sa gabie. Ang 30-anyos nga si Paolini yano nga nidaog, 6-1, 6-2, batok kang Maria Sakkari sa iyang kaugalingong dula sa third-round.
Ang makadaog sa Eala-Paolini showdown maoy moasdang sa quarterfinals sa grass-court Grand Slam tournament ug makatigi sa modaug tali ni Marta Kostyuk o Ashlyn Krueger. Sa pagkasulod ni Eala sa Round of 16 nakasigurado na kini og premyo nga moabot sa P24 milyones. / RSC