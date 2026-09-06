Alex nagpasalamat sa fans

Gipadayag ni Pinay tennis star Alex Eala ang iyang dako nga pasalamat sa iyang mga dumadapig sa US Open human natapos ang iyang kampanya sa kamot sa suod nga higala nga si Iva Jovic sulod sa tulo ka sets, 7-5, 3-6, 7-5, didto sa Arthur Ashe Stadium sa Flushing Meadows, New York niadtong Dominggo, Septiyembre 6, 2026 (PH time).
Ang 21-anyos nga si Eala nakakuha ug grabeng suporta sa tibuok nga torneyo, diin nabihag niya ang kasingkasing dili lang sa mga Pinoy kundi lakip na usab ang mga internasyonal nga fans sa tennis.
“It's indescribable to sum up the support and how it makes me feel in just a few words," matod pa ni Eala sa iyang post-game press conference.
"It's a real privilege to experience this in a lifetime of playing on Arthur Ashe and feeling the support and being in those environments and learning these lessons and fighting and doing what I love,” dugang pa niya.
Nagsubo nga nidawat sa kapildihan si Eala human sa usa ka sikit nga kombati sa Round of 32. Nakapuntos pa unta si Eala ug 4-2 nga labaw sa deciding set, apan nakarekober ang 18-anyos nga nga American nga si Jovic ug nakuha ang lima sa katapusang unom ka games aron sa pagselyo sa iyang kadaugan.
Kini ang unang higayon sa karera ni Eala nga nakasulod siya sa Round of 32. Iyang gilupig si Mary Stoiana sa unang round, 6-1, 6-2, ug gipildi usab ang Ukrainian nga si Oleksandra Olinynykova sa ikaduhang round, 6-1, 6-4.
Ikaatbang sunod ni Jovic, nga nakaranggo karon nga world No. 14, ang No. 4 seed nga si Coco Gauff nga nidaog batok sa unseeded Spaniard nga si Carla Bucsa, 6-3, 6-4. / RSC