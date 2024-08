Algerian boxer sa Olympics: Babaye kaha o lalaki?

Paglabay lang sa 46 ka mga segundos, nahuman dayon ang away nila ni Imane Khelif sa Algeria ug Angela Carini sa Italy sa round-of-16 women’s boxing 66kg preliminary bout sa Paris Olympics niadtong Huwebes sa gabii, Agusto 1, 2024.

Si Carini kalit lang niundang sa away, usa ka talagsaong hitabo sa boxing event sa matag tuig upat ka mga tuig nga kompetisyon.

Human pormal nga giisa sa referee ang kamot ni Khelif dihang gianunsyo ang nidaug sa away, wala nilamano si Carini sa iyang Algerian nga kontra ug igo lang kining niluhod nga naghilak.

Pagkataudtaod, si Carini, kinsa padayong naghilak, nipasabot nga dili niya maantos ang sakit nga iyang gibati gikan sa mga kumo ni Khelif maong nakadesisyon siya’ng moundang og sayo.

“I felt a severe pain in my nose, and with the maturity of a boxer, I said ‘enough,’ because I didn’t want to, I didn’t want to, I couldn’t finish the match,” matod ni Carini.

Kahinumdoman nga na-disqualify si Khelif sa 2023 world championships human siya nahagbong sa gender eligibility test ug ang iyang presensya sa Paris Games nahimo’ng dako’ng isyo.

Niadtong higayuna, nasayran nga taas ang testosterone level ni Khelif kumpara sa ordinaryong babaye.

Nagkanayon si Carini nga wala siya’y katungod nga modesisyon kon angay ba nga tugtan o dili si Khelif nga moaway sa Paris Games.

“I just did my job as a boxer,” matod ni Carini. “I got into the ring and fought. I did it with my head held high and with a broken heart for not having finished the last kilometer.”

Si Italian Premier Giorgia Meloni nipahupay sa gibati ni Carini pinaagi sa iyang mensahe nga adunay apil hulagway sa iyang Instagram page.

“I know you won’t give up, Angela,” mensahe ni Meloni, “and I know one day you will win what you deserve with effort and sweat. In a competition that is finally equal.”

Si Khelif puwede’ng makakuha og medalya kon modaug siya sa quarter-finals batok kang Anna Luca Hamori sa Hundary karong adlawa, Sabado, Agusto 3.

Gipadayag ni Hamori nga wala siya mahadlok nga makig-away kang Khelif.

“I’m not scared,” batbat ni Hamori. “I don’t care about the press story and social media. If she or he is a man, it will be a bigger victory for me if I win.” / Gikan sa AP