Alice Guo gidala sa korte sa Tarlac

Gidala sa mga kapulisan si dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ngadto sa korte sa Capas, Tarlac alang sa pagbalik sa warrant of arrest batok kaniya.

Ang hepe sa Public Information Office (PIO) sa Philippine National Police (PNP) nga si Colonel Jean Fajardo miingon nga si Guo, giubanan sa mga elemento sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), kinsa mibiya sa PNP custodial center, alas 9:40 sa buntag sa Biyernes, Setyembre 6, 2024 .

"As a matter of procedure ay dadalhin siya physically kay judge para ipakita na siya ay naaresto at mag aantay tayo ng decision ng korte kung maglalabas ba ito ng commitment order para siya ay i-commit sa ibang detention facility," matod ni Fajardo.

“Otherwise ay ibabalik siya dito at ‘yung mga kaso naman niya ay bailable so may karapatan siya. Kagabi ay pinayagan naman siya na makausap ‘yung kanyang lawyer na isa at ngayon kung napansin niyo marami pong lawyers niya na dumating doon at bago siya dumating sa RTC (Regional Trial Court) ay binigyan ulit natin sila ng pagkakataon na makapag usap,” dugang pa niya.

Ang Capas, Tarlac Regional Trial Court Branch 109 niisyu og warrant of arrest batok kang Guo niadtong Septiyembre 5 kalabot sa mga reklamo nga gipasaka batok kaniya sa Department of Interior and Local Government tungod sa giingong pagla­pas sa Republic Act No. 3019, o ang Anti-Graft ug Corrupt Practices Act.

Gi-serve sa CIDG ang warrant of arrest kang Guo sa iyang pag-abot sa nasod gikan sa Indonesia niadtong Biyernes sa kaadlawon.

Gidala siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, diin siya gitanggong sulod sa pipila ka oras.

Gitakda sa korte ang piyansa sa matag kaso nga P90,000.

‘DI PA MOPIYANSA’

Sa interbyo sa radyo, ang legal counsel ni Guo nga si Stephen David niingon nga dili pa sila makapiyansa ug mangayo sila og mando sa korte nga ipadayon ang status quo sulod sa pipila ka adlaw aron magpabilin si Guo sa PNP custodial center.

“Hindi naman urgent 'yan. Nakakulong pa rin dahil sa warrant ng Senado. Saka na 'yung pagpo-post ng bail. Pag na-cease na 'yung warrant sa Senate, 'pag nag-cooperate, saka na namin aasikasuhin ang bail,” matod ni David.

Si Fajardo niingon nga kon tugotan sa korte ang kampo ni Guo nga mamintinar ang status quo, mopagawas siya og commitment order aron masayran kon asa mapriso si Guo.

“Explain lang natin dahil ‘yung warrant of arrest na ini-issue ng Capas takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate. So kung magkakaroon ng hearing ulit ang Senado at nasa custody pa siya ng PNP at hindi pa nakakapagbail ang ibig sabihin nun ay nasa hurisdiksyon pa rin siya ng korte,” matod ni Fajardo.

“Pagka ganun pong mga kaso ay dapat, kung meron man, in this case ‘yung Senate ay magre-request na mag-appear sa kanila, ay kailangan po nila mag-request sa mismong korte na nag-issue ng warrant of arrest,” dugang niya.

Si Guo gidakop sa Indonesia base sa giluwatan nga arrest order sa Senado human siya mihunong sa pagkooperar sa nagpadayong imbestigasyon niini sa gironda nga ilegal nga Pogo hub sa Bamban, Tarlac. /TPM / SunStar Philippines