Alice Guo gihukman og life imprisonment

Gisentensiyahan sa korte sa Pasig City si kanhi mayor sa Bamban nga si Alice Guo sa pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi sa Huwebes, Nobiyembre 20, 2025, kalabot sa mga kasong qualified human trafficking nga gisang-at batok kaniya human madiskubre ang kriminal nga mga kalihukan sulod sa usa ka ilegal nga Philippine offshore gaming operator (Pogo) hub sa iyang lungsod.
Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) niingon nga nakita sa korte si Guo ug ang iyang mga kaubang akusado nga sila Rachelle Malonzo Carreon, Jaimielyn Cruz, ug Walter Wong Rong nga sad-an sa qualified human trafficking.
Sila si Wang Weili, Wuli Dong, Nong Ding Chang, ug Lang Xu Po nakit-an sab nga sad-an sa mga buhat sa trafficking.
Gisentensiyahan sila sa reclusion perpetua o pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi ug gimanduan nga mobayad og P2 milyunes nga multa matag usa sa matag kaso, dugang pa sa monetary reparations ngadto sa mga biktima-reklamante.
Si Guo ug ang iyang 15 ka kaubang akusado sa kaso kinsa pulos gipriso sa Pasig City Jail, nitambong sa promulgasyon sa kaso pinaagi lamang sa video conference.
Niadtong 2024, gi-raid sa mga awtoridad ang Zun Yuan Technology Incorporated (ZYTI) nga niresulta sa pagkasikop sa 800 ka empleyado, lakip na ang gibanabana nga 500 ka langyaw diin 427 niini mga Chinese national.
Ang raid maoy nagbutang kang Guo sa spotlight tungod sa iyang pagkapakyas sa pag-ila sa ilegal nga mga kalihukan sa gi-raid nga Pogo nga duol ra kaayo sa munisipyo sa Bamban.
Kini maoy nagtukmod sa mga ahensiya sa gobiyerno sa pagtugkad sa iyang tinuod nga pagkatawo. / TPM / SunStar Philippines