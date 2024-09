Alice Guo ibalhog sa Pasig City Jail

Gitangtang nga Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ibalhig sa Pasig City Jail Female Dormitory, subay sa mando sa korte sa Pasig City niadtong Huwebes, Septiyembre 19, 2024.

Ang kamandoan giisyo sa Pasig City Regional Trial Court Branch 167, nga maoy nagdumala sa non-bailable qualified human trafficking complaints nga gisang-at batok kang Guo ug uban pa sa Department of Justice (DOJ) kalabot sa gi-raid nga ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operator ( Pogo) hub sa Bamban

Gimando usab sa korte ang pagdakop sa kaubang akusado ni Guo nga naglakip nila ni Huang Zhiyang, Zhang Ruijin, Baoying Lin, Yu Zheng Can, Dennis Cunanan, Thelma Laranan, Rowena Evangelista, Rita Yturralde, Jamielyn Santos Cruz, Roderick Paul Bernardo Pujante, Juan Miguel Alpas , Merlie Joy Manalo Castro, ug Maybelline Millo, nailhan usab nga "Shanna Yiyi."

Lakip niini nga mga indibidwal mao ang mga incorporator ni Guo sa Baofu Land Development Inc. (BLDI), nga nanag-iya sa yuta nga giabangan sa gi-raid nga ilegal nga POGO hub, Zun Yuan Technology Inc. (ZYTI).

Si Huang Zhiyang giakusahan nga "the boss of all bosses" sa Pogos sa nasud ug giakusahan nga mitabang sa pag-ikyas ni Guo taliwala sa nagpadayon nga imbestigasyon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, ug Gender Equality sa Bamban Pogo.

Si Cunanan, ang kanhi deputy director general sa Technology and Livelihood Resource Center (TLRC), giingong nagsilbing representante sa illegal POGO firm.

Si Castro, Laranan, Evangelista, ug Yturralde giila nga mga incorporator sa Hongsheng Gaming Technology Inc., nga gi-raid sa mga awtoridad niadtong Pebrero 1, 2023, tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga kalihokan. Pagkahuman sa raid, giusab ni Hongsheng ang ngalan niini nga ZYTI.

Si Castro mitestigo atol sa imbestigasyon sa Senado, nga nanghimakak sa kalambigitan sa mga kalihokan sa Pogo. Matud pa niya nga gikan siya sa Concepcion, Tarlac, ug nagtrabaho isip call center agent.

Kaniadto nakit-an nga ang numero sa TIN ni Castro lahi sa mga rekord sa dihang gilista siya isip incorporator sa kompanya.

Matud usab niya nga si Laranan usa ka vegetable vendor, si Evangelista usa ka pamahaw, ug si Yturralde usa ka barbecue vendor, pulos taga Concepcion.

Kasamtangang gitanggong si Guo sa Philippine National Police (PNP) Custodial Facility sa Camp Crame tungod sa kasong graft and corruption nga gipasaka batok kaniya sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Nagdumili siya sa pagbayad og piyansa alang niini nga mga kaso tungod sa mando sa pag-aresto nga giisyu batok kaniya sa panel sa Senado.

Sa press conference, gikompirmar ni PNP Public Information Office (PIO) chief Colonel Jean Fajardo nga nakadawat sila og kopya sa maong kamandoan.

Human sa iyang arraignment sa korte sa Valenzuela City, diin gibalhin ang iyang mga kasong graft gikan sa Capas, Tarlac, dad-on pagbalik si Guo sa Camp Crame ug ipaubos sa pagproseso alang sa iyang pagbalhin sa Pasig City Jail Female Dormitory. / TPM / SunStar Philippines