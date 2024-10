Alice Guo magpa-reelect

Ang gi-dismess nga mayor sa Bamban, Tarlac, Alice Guo magpapili pag-usab ug andam na nga moduso sa iyang certificate of candidacy (COC) sunod semana, pahibawo sa iyang abogado nga si Stephen David ngadto sa mga tigbalita, Biyernes, Oktubre 4, 2024.

Matod pa ni David atol sa ambush interview sa Department of Justice, mipahibawo sa maong plano ni Guo alang sa 2025 election.

“Syempre para ipakita pagmamahal nya sa taong bayan, most especially sa Bamban. Ang taong bayan dapat ang humatol kung sya ba ay karapat-dapat manungkulan sa kanilang lugar,” sumala pa ni David.

Sigun pa ang kaso nga nag-question sa kwalipikasyon ni Guo padayon pang gidesisyonan sa korte.

Gidugang pa niya nga ang desisyon sa Office of the Ombudsman nga nag-disqualify ni Guo nga makalingod sa gobiyerno isip public servant ang wala pay final nga desisyon.

“Kasi yung nangyayari, technicalities. Hindi siya pinapatakbo, pinapa-disqualify siya pero hindi naman final pa yun. But definitely, she will be running for mayor,” pamahayag ni David.

Ang Office of the Solicitor General (OSG) nag-file og usa ka quo warranto petition batok kang Guo sa usa ka korte sa Manila, nga posibleng moresulta sa iyang pagtangtang sa pwesto, sumala sa report sa PNA.

Ang OSG usab nag-file og petition aron ipakanselar ang birth certificate sa kanhing mayor ngadto sa korte sa Tarlac. / SunStar Cebu, PNA