Alice Guo moatubang og balik sa Senado

Gikatakdang mobalik ang kanhi mayor sa Bamban, Tarlac nga si Alice Guo sa Senado karong Lunes, Septiyembre 9, 2024, alang sa pagpadayon sa imbestigasyon sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality bahin sa gi-raid nga illegal nga Pogo hub sa Bamban, Tarlac.

Si Guo gipa-deport pabalik sa Pilipinas niadtong Biyernes, Septiyembre 7, human siya madakpi sa Indonesia basi sa arrest order nga giisyu sa Se­nate committee.

Mga oras sa wala pa siya niabot, ang korte sa Capas, Tarlac nag-isyu og warrant of arrest batok kaniya tungod sa kaso sa graft ug korapsyon nga gi-file batok kaniya sa Department of the Interior and Local Government.

Ang arrest warrant nga giisyu sa korte mas una sa arrest order nga giisyu sa Senado.

Ang Branch 109 sa korte nagmando nga si Guo dad-on sa Philippine National Police (PNP) Custodial Facility sa Camp Crame human siya nakadesisyon nga dili mopiyansa og P180,000.

Apan gitugotan siya nga temporaryong makagawas gikan sa detention cell aron motambong sa Senate hearing, nga adunay hugot nga security protocol nga ipatuman sa PNP.

Si Colonel Jean Fajardo, hepe sa PNP Public Information Office (PIO), nagpasalig nga maghatag og seguridad alang sa presensya ni Guo sa Senate hearing.

Sa katapusan niyang pagtambong sa Senate investigation niadtong Mayo, ang komitiba nag-isyu og arrest order batok kaniya ug sa iyang pamilya lakip ang iyang ginikanan ug tulo ka mga igsuon apan nakaeskapo siya padulong sa Malaysia.

Sa diha nga nagtambong siya sa Senate investigation, si Sheila, iyang igsuon, kinsa nadakpan sa Indonesian immigration authorities, usa ka semana sa wala pa nadakpan si Guo, nitug-an nga nagbarko sila gikan sa usa ka probinsya sa Southern Luzon aron makaeskapo. Uban nila ang ilang igsuon nga si Wesley.

Si Sheila nag-ingon nga nibalhin pa sila og duha ka mga barko una sila nakaabot sa Malaysia.

Apan ang mga magbabalaod wala motuo sa iyang pamahayag tungod sa mga selyo sa ilang mga pasaporte.

Si Sheila nadakpan uban ni Cassandra Li Ong, kinsa awtorisadong representante sa gi-raid nga illegal nga Pogo hub sa Porac, Pampanga.

Si Ong nadakpan basi sa arrest order nga giisyu sa House of Representative Committee nga nag-imbestigar sa Porac Pogo.

Si Ong gibutang sa kustodiya sa House of Represen­tatives, apan gitugotan nga dad-on siya sa Senado aron motestigo sa Senate investigation partikyular aron magha­tag og kahayag sa pag-ikyas ni Guo.

Sa usa ka media forum, ang legal counsel ni Ong nga si Ferdinand Topacio niingon nga ang iyang kliyente nagdumili nga moapil sa Senate inquiry ug mas gusto niining modiretso sa prisohan.

Si Ong kasamtangang anaa sa ospital human nagka-mental breakdown gikan sa imbestigasyon sa House diin gi-interrogate siya sa iyang giingong pagkalambigit sa illegal nga Pogo. / SunStar Philippines