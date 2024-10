Aljew Frasco magpapili usab nga Mayor sa Liloan

Si Mayor Aljew Fernando Frasco, kasamtangang Mayor sa Liloan, Cebu, opisyal nang nag-file sa iyang Certificate of Candidacy (COC) niadtong Oktubre 8, 2024, aron ipadayun ang pangserbisyo sa Liloan.

Kuyog niya sa pag file si Congressman Duke Frasco sa Fifth District, kanhi-Mayor ug karon DOT Secretary Christina Garcia-Frasco, ang iyang pamilya, bise mayor ug mga konsehal sa Team Frasco, ug ang tanan nga 14 ka mga Barangay Kapitan sa Liloan.

Ubos sa iyang administrasyon, si Mayor Aljew Frasco nagpakita ug kakugi ug dedikasyon sa padayon nga paglambo sa Liloan.

Sa ilalum sa “Aljew In Action” isip iyang tagline, iyang gipalapdan ang Team Frasco Scholarship Program, gipatarong ug gipasemento ang mga kadalanan, gipakusgan ang mga flood control projects, ug kanunayng

naghatag ug mga benepisyo alang sa senior citizens ug mga single parents. Iya usab gihatagan ug dako nga pagtagad ang mga kabatan-onan ug ang LGBTQ+ community sa Liloan, nga nagpakita sa iyang paghatag ug importansya sa tanan nga sektor sa komunidad.

Bisan una palang niyang termino, si Mayor Aljew Frasco nailhan na nga Top 1 Mayor sa Cebu base sa usa ka survey sa RP Mission. Ubos sa iyang pagdumala, ang Liloan nakadawat ug daghan nga mga pasidungog, lakip na ang 2nd Runner-Up sa Overall nga Top Model Municipality sa Philippines Model Cities & Municipalities Awards 2024, ug ang titulo nga Best Retirement Haven.

Ang Liloan usab nakadawat sa Top 1 nga award para sa Highest Locally Sourced Revenues sa FY 2023, nga nagpakita sa kadasig sa lokal nga ekonomiya ug pagkamadanihon sa mga negosyo. Dugang pa, ang lungsod

nakapadayon sa pagkab-ot sa Seal of Good Financial Housekeeping gikan sa Department of the Interior and Local Government, usa ka prestigyosong rekognisyon nga nagsubay gikan sa mga paningkamot ni kanhi-Mayor Christina Garcia-Frasco.

Ang Liloan nahimong mas lig-on sa pang-ekonomiya, nga mi-uswag gikan sa 46th ngadto sa 24th nga puwesto sa 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index (CMCI), usa ka kalampusan nga nagpakita sa determinasyon ni Mayor Aljew Frasco sa pagpausbaw sa economic dynamism, resiliency, ug maayo nga pang gobyerno. Kini nga mga kalampusan nagpatik sa iyang dedikasyon sa mga Liloanon ug ang iyang tinguha nga mapalambo ang tanan nga aspeto sa lungsod, ug ang iyang pag-file sa Certificate of Candidacy usa ka palandungan nga padayunon ang kalambuan nga nasugdan niya uban sa Team Frasco.

Sa usa ka mensahe nga puno sa pasalamat ug pangandoy, si Mayor Aljew Frasco nagaingon: “Ang kalampusan sa Liloan dili usa lang ka personal nga kabag-ohan, apan usa kini ka collective effort nga resulta sa atong kusog, determinasyon, ug pagtinabangay. Sa tabang ug suporta nila Cong. Duke Frasco ug kanhi-Mayor Christina Garcia-Frasco, ug sa kooperasyon sa atong mga SB members, department heads, ug mga

Liloanon, nahimo natong usa ka Modelong Lungsod ang Liloan. Mao nga naglaum ako nga ipadayon ninyo ang inyong suporta kanako, kang Cong. Duke Frasco, ug sa tibook Team Frasco line up sa bise mayor ug mga konsehal.”

Sa sunod nga termino, gilauman nga mas mapauswag pa ni Mayor Aljew Frasco ang lungsod sa Liloan ngadto sa usa ka mauswagong lugar nga naghatag ug dagko nga oportunidad alang sa tanan. Uban ang suporta sa katawhan, iyang gitinguha nga mahatagan ug dugang mga proyekto ug programa nga maghatag ug dugang benepisyo sa matag Liloanon. (Sponsored content)