All-Pinoy world title fight: Balunan moaway ni Taduran

Natuman na ang pangandoy sa Sugboanong boksidor nga si Christian Balunan nga makapanuktok siya alang sa world title.
Si Balunan, kinsa lumad nga taga Bogo City, Cebu apan kasamtangang nagpuyo sa Consolacion, Cebu, nahatagan og kahigayunan sa pag-challenge ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro Taduran.
Ang all-Pinoy world title fight maoy main event sa boxing card nga buhian sa MP Promotions ni boxing legend Manny Pacquiao nga ipahigayon karong Oktubre 26, 2025, sa San Andres Sports Complex sa Manila.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, gipadayag sa wala’y pildeng si Balunan ang iyang grabe kahinam ug nisaad siya nga buhaton niya ang tanan aron mailog ang world title gikan ni Taduran.
Pipila ka mga buwan ang nakalabay, nakatakda untang makigharong si Balunan sa kanhi world champion nga si Vic Saludar alang sa IBF minimumweight eliminator diin ang modaog mao ang mahimong mandatory challenger ni Taduran apan wala kini nadayon.
Taliwala niini, pasensyusong naghuwat ang 25 anyos nga si Balunan hangtod nga niabot kining dako nga oportunidad.
Ang trainer ni Balunan nga si Edito “Ala” Villamor nipadayag sa iyang dakong pagsalig nga molampos ang iyang batos ning maong malisod nga misyon.
“Every boxer naa gyud na’y chance basta mag-training lang gyud og maayo. Whole year round man ang among training. Sakto mi sa preparasyon. I think, dako’g chance si Balunan,” matod ni Balunan.
Si Balunan, kinsa sakop sa PMI Boxing Stable sa Bohol apan nag-training sa Villamor Gym sa Mandaue City, kasamtangang maoy IBF No. 3 contender.
Nanggunit si Balunan og 12-0, 7KOs nga rekord samtang si Taduran, 28, kinsa lumad nga taga Libon, Albay apan kasamtangang nagpuyo sa Parañaque City sa Metro Manila, adunay 18-4-1, 13KOs nga baraha. / ESL