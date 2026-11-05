Allen nakasinati’g angol sa tuhod

Nakasinati og angol sa tuo nga tuhod ang pambatong sentro sa Cleveland Cavaliers nga si Jarret Allen atol sa ilang kapildihan batok sa host Oklahoma City Thunder, 124-116, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 5, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nahitabo kini sa 1st quarter pa lang, nga maoy hinungdan nga wala na nakabalik pagduwa si Allen.
Niadtong nagkabangga ang mga tuhod nila ni Allen ug Thunder guard Jared McCain apan tataw nga mas nagrabihan si Allen, kinsa nagping-it sa kasakit.
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