Allowances sa miserbisyo panahon sa Covid-19 pandemic, madawat na

Hayan madawat na sa mga healthcare workers ug non-healthcare workers nga nisilbi atol sa Covid-19 pandemic ang ilang Health Emergency Allowance (HEA).
Tungod niini, giawhag ni Bokal Stanley Caminero, chairman sa Committee on Health sa Hunta Probinsyal ang mga lokal nga kagamhanan nga tabangan ang mga healthcare workers ug non-healthcare workers sa pagproseso sa mga dokumento aron mahatagan sa HEA.
Kini nga awhag nasubay sa resolusyon nga iyang gipangamahan nga naghatag og pagtugot ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga molagda og kasabutan tali sa Department of Health (DOH) Central Visayas aron mahatag na ang HEA sa mga nitabang sa lokalidad pakigkumbati sa pandemic.
Gipasabot ni Caminero nga dunay uban nga mga health ug non-health personnel sa ubang lugar nga wala pa makadawat sa HEA tungod kay dunay mga kakulian sa pagproseso sa mga dokumento.
Iyang gisugyot nga alang sa mga dugay nang naghuwat niini, mas maayong maabagan sa lokal nga kagamhanan aron mapadali ang pag verify sa rekisitos ug makuha na nila ang suhol.
Ubos sa Republic Act No. 11712 o mas naila nga Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare workers Act gimando ang paghatag og compensation sa tanang healthcare workers sa pampubliko ug pribadong hospital.
Apan magdepende ang madawat niini sa kalapad sa risk exposure o risgo sa assignment area nga gibahin sa tulo ka kategoriya.
Alang sa low risk makadawat kini og P3,000, medium risk P6,000 samtang P9,000 sa high risk.
Ang pundo nga gikan sa nasudnong kagamhanan, i-download sa panudlanan sa probinsya dayon mahimong madawat sa mga lokalidad. Apan kinahanglan nga mahuman ang pag-verify sa mga dokumento, maproseso ug makompleto ang submission niini.
Kahinumdoman nga niadtong 2019 subay sa pagsugod sa pandemiya, labing gikinahanglan ang abag sa mga healthcare ug non-healthcare workers aron maabagan ang mga hospitals sa rehiyon tungod sa pagsaka sa mga kaso.
Gitan-aw ni Caminero nga angayan lang gyud kining makadawat sa compensation sanglit dili lang kusog lakip kinabuhi ang gitahan sa panahon nga anaa sa dakong risgo ang nasod. / ANV