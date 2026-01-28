Aloguinsan, Toledo modawat sa basura gikan sa Cebu City

Duha ka mga lokalidad sa Lalawigan sa Sugbo ang himuong temporaryong labayanan sa mga basura sa Dakbayan sa Sugbo.
Kini maoy gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro sa Miyerkules, Enero 28, 2026.
Matod ni Baricuatro nga personal nga nitanyag si Aloguinsan Mayor Cesare Ignatius “Ig-Ig” Moreno sa hangyo sa Dakbayan sa Sugbo.
“Binaliw property will be made as a transfer site temporarily before siya ma-transport sa Aloguinsan,” matod ni Baricuatro sa Enero 28, 2026.
Una nang nasayran nga mahimong temporaryong disposal site ang San Rafael Sanitary Landfill sa Aloguinsan.
Apan una na sab kining giklaro ni Provincial Administrator Atty. Ace Durano nga unahon pagkolekta ang mga basura gikan sa mga provincial government properties nga apektado sa pagsirado sa Binaliw landfill.
Himuon kini sa scheduled nga paagi o moabot sa 100 cubic meters nga basura ang kuhaon sa matag delivery.
Sa kasamtangan, giingong nag-install sab ang Aloguinsan og waste-to-energy (WTE) facility ang lungsod nga nagpaabot sa approval sa Department of Science and Technology (DOST) ug Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Subay niini, gipangandaman sab sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo isip ikaduha’ng lugar nga kalabayan sa basura.
Matod sa gobernador nga gipanglantawan nga mahuman ang pagpangandam niini sa Abril.
Ang WTE facility gilantaw sa Probinsiya sa Sugbo nga dako og ikatabang nga maalibyuhan ang nagkalapad nga problema sa mga basura nga kon matarong pagpahimutang, maka-generate og alternatibong enerhiya nga magamit sa mga lokalidad.
Ning uwahing kalambuan, gimando sa DENR ang nationwide nga review ug inspection sa tanang operating sanitary landfills tungod sa trahedya nga mikalas og daghang kinabuhi sa syudad. /