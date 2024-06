Altas gimakmak sa UV Lancers

Nasubhan og dakong ka­daugan ang Bustamante Construction-University of the Visayas (UV) Green Lancers batok sa Vincare Pharma/University of Perpetual Help System Dalta Altas, 80-68, atol sa pag­sugod sa Mayor Kirk Asis Open Invitational Basketball Tournament kagahapon, Huwebes, Hunyo 27, sa Lope Asis Memorial Gym sa Bayugan City, Agusan del Sur.

Ang Green Lancers, Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) champions, gipangulohan ni AJ Sacayan pinaagi sa iyang 26 puntos samtang nidugang og 22 puntos si Kent Ivo Salarda.

Sikit ang panagsangka sa Green Lancers ni coach Gary Cortes ug Altas ni coach Olsen Racela sa nag-unang duha ka quarters.

Sa pagpangulo nila ni Sacayan ug Salarda, ningbulhot ang opensa sa Green Lancers sa 3rd quarter aron iposte ang dakong labaw, 66-45.

Human niini, kontrolado na sa Green Lancers ang kombati hangtod na sa katapusang gutlo.

Gawas sa Green Lancers ug Altas, ang ubang partisipanteng teams sa torneyo mao ang Arianos Construction-Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, ARQ Builders-Adamson University (AdU) Soaring Falcons, ug Wengburs Apartelle and Ella Store- San Beda Red Lions.

Ang torneyo mosubay sa single-round robin elimination unya human niini, ang top two teams magsangka sa championship game samtang ang magsunod nga duha mag-ilog sa ikatulong puwesto.

Makadawat og P300,000 ang kampyon sa torneyo, P200,000 sa 2nd placer, P150,000 sa 3rd placer, P100,000 sa 4th placer ug P75,000 sa 5th placer. / ESL