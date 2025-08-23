Altas nagmangtas batok usj-r Jaguars

Nagpabiling walay pildi ang University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) Altas sa 2025 Cebu City Invitational Inter-Collegiate Basketball human nila gilapa ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, 78-62, Biyernes, Agusto 22, sa Cebu City Sports Institute, Barangay Sawanga Calero.
Ang Altas nga gi-coach ni Olsen Racela nagpakita og kusog nga finishing kick sa last quarter para tapuson ang Jaguars, pinangulohan sa 13 puntos ug siyam ka rebounds ni John Abis ug 13 puntos pud Mark Cruz.
Nisaka ang Altas sa 2-0 (win-loss) record, samtang ang Jaguars nga gitimon sa 18 puntos ni Fritz John Gonzales natagak sa 0-2 nga baraha.
Sa laing duwa, nisutoy paglupad ang Adamson University Falcons kontra University of San Carlos (USC) Warriors, 86-52.
Si Cedrick Manzano nipupo og 17 puntos, tulo ka rebounds ug usa ka block para sa team nga gidumala ni coach Nash Racela.
Nakatampo usab si Aj Fransman og 13 puntos, walo ka rebounds, ug usa ka assist, samtang si Matthew Montebon nakahatag og 12 puntos sa Falcons.
Si James Enriquez nitali og 18 puntos, lima ka rebounds, ug usa ka assist, samtang si Kyle Maglinte nitampo og 13 puntos, unom ka rebounds, duha ka assists ug usa ka steal sa Warriors. / RSC