Alternatibong labayanan og basura sa Mandaue, giplantsa na

Gipaspasan sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpangita og alternatibong labayanan sa basura pinaagi sa pagpadayon sa pakigsabot ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano sa mga pribadong kompanya aron masulbad ang nagka-anam kadako nga suliran sa waste management sa siyudad.
Atol sa gipahigayon nga tigom niadtong Huwebes, Hunyo 4, 2026, nakigtagbo si Mayor Ouano sa mga representante sa Asian Energy aron tukion ang posibleng kasabotan.
Pinaagi niini, matugotan ang Dakbayan sa Mandaue sa paglabay sa ilang mga basura ngadto sa pasilidad sa maong kompanya didto sa Polog, Consolacion, aron maibanan ang kahuot sa kasamtangang labayanan sa siyudad sa Barangay Umapad.
Gihimo ang maong diskusyon samtang ang mga opisyal sa dakbayan nangita og dinalian ug malungtarong solusyon aron malikayan ang dugang pagpundok sa mga basura sa kasamtangang dumpsite. Ang maong dapit nag-atubang karon og nagkataas nga presyur tungod sa gidaghanon sa mga basura nga mugna sa mga residente ug mga negosyo matag adlaw.
Isip kabahin sa gisugyot nga kasabotan, misugot ang Kagamhanan sa Dakbayan nga mohatag og one-time payment alang sa mga wala pa mabayrang obligasyon niini sa paghakot og basura ngadto sa Asian Energy.
Apan, ang maong bayad ipagawas lamang human malagdaan ang Memorandum of Agreement (MOA) ug makuha ang gikinahanglang pagtugot gikan sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue.
Kon mapinalisar na ang kasabotan, ang Asian Energy mahimo nang mopagawas og pagtugot aron masugdan na sa Dakbayan sa Mandaue ang pagbiyahe ug paglabay sa mga basura niini ngadto sa ilang pasilidad.
Si Ryan Abdon, usa sa mga representante sa Asian Energy nga mitambong sa tigom, miingon nga tun-an og maayo sa kompanya ang gisugyot nga kasabotan sa dili pa mopasalig sa hingpit.
Matod ni Abdon, gusto sa kompanya nga maseguro nga ang kasabotan ug ang mga pamaagi sa operasyon matun-an sa husto ug haom sa mga polisiya sa kompanya ug sa waste management system aron malikayan ang mga problema sa umaabot.
Iyang gipasabot nga i-koordinar sa Asian Energy ang maong sugyot ngadto sa ilang kadagkoan ug susihon ang mga termino aron masiguro nga ang maong kasabotan hapsay og epektibo nga mapatuman.
Naglaum si Mayor Ouano nga paspas ang kalambuan sa negosasyon tali sa Kagamhanan sa Dakbayan ug sa Asian Energy.
Iyang gipasiugda nga dinalian ang panginahanglan alang sa usa ka malungtarong solusyon sa suliran sa basura sa Mandaue. Matod sa mayor, andam ang Kagamhanan sa Dakbayan nga motuman sa mga rekisitos, sumbanan, ug kamandoan sa kompanya labot sa saktong pagdumala ug paglabay sa mga basura gikan sa siyudad.
Ang nagpadayon nga negosasyon kabahin sa mas lapad nga tinguha sa dakbayan sa pagpangita og dugang mga labayanan aron mapugngan ang pagpundok sa basura sa pasilidad sa Barangay Umapad.
Mitambong usab sa maong tigom silang City Councilor Atty. Joel Seno, City Legal Officer Atty. Erwin Heyrosa, City Administrator Atty. Sally Malig-on Jr., ug Executive Secretary Atty. Riczen Gingoyon.
Nanghinaot ang mga opisyal sa siyudad nga mapinalisar na sa dili madugay ang kasabotan, aron makakuha ang Dakbayan sa Mandaue og laing alternatibong dapit nga kalabayan sa basura. / ABC