Alvarez angay na moretiro

Human sa kapildihan ni Mexican superstar Saul Canelo Alverez batok ni American Terence Crawford ning bag-uhay lang, nahimo nang usa ka tanghaga kon unsa ang iyang ugma damlag.
Ning maong wala damhang kapildihan, natangtangan si Alvarez sa iyang undisputed super middleweight title ug nakadugkat kini og debate kon angayan na ba siyang moretiro o dili.
Atubangan sa kapin sa 70,000 ka mga tumatan-aw sa Allegiant Stadium sa Las Vegas, gidominar ni Crawford si Alvarez aron ilugon ang World Boxing Council (WBO), World Boxing Association (WBA), World Boxing Organization (WBO), International Boxing Federation (IBF) lakip na ang The Ring super middleweight titles.
Niini, nakakulit si Crawford og kasaysayan isip bugtong boksidor lukop kalibutan nga nakalabni og undisputed titles sa tulo ka managlahing weight divisions ug iya kining nahimo bisan nisaka siya og duha ka weight divisions aron makontra si Alvarez.
Human sa away, natuboy si Crawford sa labing taas nga andana samtang nalugapak si Alvarez paubos.
Sa edad pa lang nga 35, aduna na’y mga nag-ingon nga angayan na nga moretiro si Alvarez.
Ning bag-uhay, niapil ning maong tapok si boxing legend American Roy Jones Jr., kinsa kanhi world champion sa middleweight, super middleweight, light heavyweight, ug heavyweight divisions.
Pinaagi sa iyang Instagram account, dayag ang mensahe ni Jones ngadto kang Alvarez: “Better end your career.”
Alang ni Jones, wala na siya’y nakitang kadasig ug kahidlaw gikan sa mga mata ni Alvarez sukwahi kaniadto.
Gipahimangnuan sab ni Jones si Alvarez nga dili mangambisyon nga makigkontra ni WBC ug WBC light heavyweight champion American David Benavidez kon mopadayon man gani kini sa pag-away.
“To beat Benavidez you have to be extremely hungry, pressuring him from round 1 to 12. If you’re not, don’t waste your time,” pasabot ni Jones.
Taliwala sa mga pagsaway nga iyang nadawat, giklaro ni Alvarez nga wala pa siya’y plano nga moretiro.
Aduna pa siya’y duha ka mga away nga nahabilin sa iyang kontrata ug usa niini gituohan mao ang pagpakigbatok ni Benavidez. / Gikan sa wires