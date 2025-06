Alvarez, Crawford parehong masaligon

Parehong ningdapayag og dakong pagsalig sila si Mexican Canelo Saul Alvarez ug American Terence Crawford kabahin sa gikahinaman nilang panagharong karong Septiyembre 13, 2025, sa Las Vegas, USA.

Ning sangkaa, depensahan ni Alvarez ang iyang unified super middleweight titles nga iyang nakuha human niya gibuntog si William Scull pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan niadtong Mayo 3 sa Riyadh, Saudi Arabia.

Si Crawford kin-sa mosaka og duha ka weight divisions aron ikaharong lang si Alvarez, personal nga nisaksi ning maong away.

Nagkanayon si Crawford nga wala ray epekto ang dakong deperensya sa timbang ni Alvarez ning awaya.

“My perfect record speaks for itself. I am the best fighter in the world and no matter the opponent or weight class, I have always come out on top. On September 13, my hand will be raised once again as the world watches greatness,” matod ni Crawford nga napatik sa AP News.

Wala nanumbaling si Alvarez sa gisulti ni Crawford ug iyang ipamatuod ning awaya nga siya ang labing maayong boksidor sa tibuok kalibutan.

“I’m ready to show once again that I am the best pound-for-pound fighter in the world,” batbat ni Alvarez

kinsa mosagubang sa labing una sa upat ka mga away nga kontrata nga iyang gipirmahan sa Riyadh Season nga nagbalor og $400 million.

Si Crawford naggunit og 41-0, 31KOs nga rekord samtang si Alvarez adunay 63-2-2, 39KOs nga baraha. / ESL