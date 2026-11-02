Alvarez-Crawford rematch posible

Nialisngaw ang posibilidad nga mag-away pagbalik sila si Mexican Saul Canelo Alvarez ug American Terence Crawford.
Kini human nailog ni Alvarez ang World Boxing Council (WBC) super middleweight title pinaagi sa unanimous decision batok ni French-Cameeronian Christian Mbilli ning bag-uhay lang.
Sa premiro nilang away niadtong Septiyembre 2025, napilde si Alvarez ni Crawford pinaagi sa unanimous decision.
Nawad-an og kahigayunan si Alvarez nga makabawos kay human ning awaya, niretiro si Crawford. Gilauman nga hagiton ni Alvarez si Crawford nga mobalik pag-away. / ESL