Alvarez di gustong makighigala pagbalik ni De La Hoya

Laing pahina ang nadugang sa komplikadong relasyon nila ni Mexican superstar Saul “Canelo” Alvarez ug Oscar De La Hoya sa higayon nga makigbatok ang undisputed super middlewight champion ni Jaime Munguia karong Mayo 4, 2024, sa Las Vegas atol sa Cinco de Mayo.

Mao kini ang labing unang higayon nga direktang nalam­bigit ang duha ka mga perso­nalidad sukad gipasakaan og kaso ni Alvarez si De La Hoya ug ang DAZN niadtong 2020 nga nag-abli og pultahan aron mahimong promotional free agent si Alvarez.

Si De La Hoya ug ang iyang Golden Boy Promotions maoy responsible sa pag-agak sa karera ni Alvarez sulod sa kapin sa usa ka dekada.

Sa paggiya sa Golden Boy, nahimong global superstar ug top pay-per-view fighter si Alvarez.

Apan nagkabikil si Alvarez ug Golden Boy hinungdan nga nagbuwag ang ilang dalan.

Taastaas nga panahon na man tuod ang nakalabay apan giklaro ni Alvarez nga dili siya gustong makighigala og balik ni De La Hoya.

“I’m not interested in being a friend to him. I’m good where I am,” matod ni Alvarez nga napatik sa boxingscene.com.

“I don’t want him in my life. I don’t want him near me or close to me.”/ ESL