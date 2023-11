Alvarez gihagit ni Benavidez

Gihagit ni American David Benavidez si Mexican superstar Canelo Alvarez human niya nadepensaan ang iyang World Boxing Council (WBC) interim super middleweight title pinaagi sa 6th round stoppage nga kadaugan batok ni Demetrius Andrade ning Dominggo, Nobiyembre 26, 2023 (PH time) sa Las Vegas.

“I think I solidified myself as the dominant performer I am,” matod ni Benavidez, kinsa nisaka sa 28-0, 24KOs nga rekord.

“Now just give me the fight that everyone wants to see.

“Let’s give the people what they want to see and they want to see David Benavidez against Canelo!”

Si Benavidez maoy labing unang nakapilde ni Andrade, kinsa nahagbong 32-1, 19KOs nga baraha.

Gikonsiderar si Benavidez nga maoy ikaduhang labing maayong super middleweight fighter sunod ni Alvarez.

Sa dayong paghuman sa 4th round, gitumba ni Benavidez si Andrade.

“It’s the fighting spirit ... it’s my passion,” dugang ni Benavidez. “If you hit with me one or two punches, I’ll come back with five or six.

Nanghinaot si Benavidez nga ning maong kadaugan, matuman na ang iyang gipa­ngandoy nga away mao ang pagpakigbatok ni Alvarez.

“I just want to say welcome to the David Benavidez era,” matod ni Benavidez.