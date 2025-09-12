Alvarez inilog lang gihapon

Ning puntoha nga maihap na lang ang mga oras sa ilang gikahinamang away, nagpabiling dakong inilog sa pustaanay sa online si Mexican superstar Saul Canelo Alvarez sa pagpakigbatok niini kang American Terence Crawford karong Dominggo, Septiyembre 14, 2025 (PH time), sa Allegiant Stadium sa Las Vegas, USA.
Si Alvarez kinsa modepensa sa iyang unified super middleweight world titles, napatik nga -175 favorite sa BetMGM Sportsbook.
Nagpasabot kini nga kinahanglang mopusta og $175 aron makadaog og $100.
Tataw ang rason kon nganong inilog si Alvarez – ang dako niyang bintaha sa gidak-on ug gibug-aton.
Apan giklaro ni Alvarez (63-2-2, 39KOs) nga wala siya naghunahuna sa dako niyang bintaha ug nagtutok lang siya og maayo sa away.
“This fight for me is big. It’s one of the biggest fights of my career for sure,” matod ni Alvarez nga napatik sa AP News.
Mao sab kini ang paghanghop ni Crawford (41-0, 31 KOs) kabahin sa away.
“This is a massive fight. It’s talked about all over the world right now,” pulong ni Crawford. / Gikan sa wires