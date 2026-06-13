Alvarez mas uhaw sa iyang pagbalik

Mas bangis, uhaw sa daog ug determinado nga Canelo Alvarez ang mobalik sa ring kontra ni Christian Mbilli karong Septiyembre.
Mao kini ang pagtuo ni boxing legend Roy Jones Jr kabahin kang Alvarez, kinsa gikan sa taas nga pahuway tungod sa injury sa miaging tuig.
Si Alvarez, kinsa na-injured og nailogan og bakos ni Terence Crawford, naghinamhinam og kuha pagbalik sa iyang mga bakos.
Niining higayon kinahanglan niya moatubang ni Mbilli para sa World Boxing Council (WBC) super-middleweight world title.
Gilantaw ni Jones nga modominar gyud si Alvarez sa iyang umaabot nga away.
“That is a good fight to look at. I like Mbilli, but Canelo is still better than what people give him credit for, so I ain’t going to say that Mbilli is going to beat him,” sigon ni Jones.
“I know that Mbilli is a good fighter, but I haven’t seen Mbilli really prove himself [at the elite level] yet. I have seen what Canelo can do, so a hungry Canelo will beat Mbilli, but if he ain’t hungry, then Mbilli is gonna beat him,” dugang niya. / RSC