Alvarez mokampanya pagbalik sa light heavyweight

Usa ka surpresang kandidato ang nisulpot nga maoy sunod nga makontra ni World Boxing Council (WBC) super middleweight king Mexican superstar Saul “Canelo” Alvarez.
Gitumbok mao ang bag-ong WBC light heavyweight champion nga si British Willy Hutchinson, kinsa nakabawos sa iyang kababayang si Joshua Buatsi sa ilang rematch ning bag-uhay lang aron labnihon ang bakanteng WBC 175lbs. title.
Ning bag-uhay lang sab, gilupig ni Alvarez si Cameeronian Christian Mbilli aron angkunon pagbalik ang WBC 168 lbs. title.
Matod sa dugay na nga trainer ni Alvarez nga si Eddy Reynoso, nagplano gyud nga mokampanya pagbalik ang iyang batos sa light heavyweight ug si Hutchinson maoy nag-unang kandidato sa posible niyang makontra.
“Yes, without a doubt Hutchinson is an option for Canelo. We’ll see,” matod ni Reynoso sa interbyu sa ESPN KockOut.
Si Alvarez adunay 64-3-2 (39 KOs) nga rekord samtang si Hutchinson adunay 21-2 14 KOs nga rekord. / ESL