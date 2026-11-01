Alvarez nabawi ang WBC super-middleweight nga titulo

Nakuha pagbalik ni Canelo Alvarez ang World Boxing Council (WBC) super middleweight nga bakos pinaagi sa unanimous decision nga kadaogan batok ni Christian Mbili didto sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia niadtong Dominggo, Nobiyembre 1, 2026.
Nakapabor si Alvarez sa iskor sa mga judges 115-112, 116-111, ug 117-110 para langkaton ang kadaogan sa iyang pagbalik gikan sa pagkawala sa iyang undisputed championship kang Terence Crawford niadtong Septiyembre 2025.
Ang 36-anyos nga Mehikano emosyonal nga nakaangkon siya pagbalik og world championship. Nihatag pud og pahinungod sa Alvarez nila Eddy Reynoso ug Chepo Reynoso nga nitabang pagporma sa iyang boxing career.
Nisaka ang rekord ni Alvarez ngadto sa 64-3-2, samtang si Mbili natagak sa 29-1-1. / RSC